Yaz ve Güneş, göz sağlığını tehdit edebilir

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, ‘Yaz aylarında göz sağlığımız için tehdit oluşturan etkenlerin başında UV ışınları yer alıyor. Ultraviyole ışınlar yaklaşık 400 nanometrenin altındaki ışınlardır. Bunların gözle temasının engellenmesi gerekmektedir. Bu konuda alınacak en önemli tedbir UV blokajlı kaliteli güneş gözlükleridir.’ uyarısında bulunuyor.

Atagöz Göz Hastalıkları Dal Merkezi Uzmanlarından Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan göz sağlığının nasıl korunması gerektiği konusunda önemli açıklamalar ve önerilerde bulundu.

Güneş göz sağlığımızı nasıl etkiler?

Ultraviyole A ve ultraviyole B ışınlarının gözün ön yüzeyinde tahriş oluşturabildiğini konusunda uyaran Yeşilbalkan, "Hatta halk arasında et beni denilen dokuların oluşmasında ve büyümesinde etkili olabiliyor. Katarak gelişimini sağlayabiliyor. Güneşe fazla maruz kalan insanlarda katarak gelişiminin daha hızlı meydana geldiği gözlemlenmiş. Hatta gözün arkasında sarı nokta hastalıklarına, gözün ön yüzeyinde yahut gözün arka yüzeyindeki tümöral oluşumlara bile yol açabileceği görülmüştür. Bu sebeplerle güneş gözlüğü ile gözlerimizi zararlı ışınlardan korumak bizim için çok önemli. Güneş gözlüğü seçerken çok dar çerçeveler değil, göz kapakları ile birlikte gözaltını da kapatacak daha geniş çerçeveler seçmeye özen göstermeliyiz." dedi.

Kullanılan güneş gözlükleri gözümüzü zararlı ışınlardan koruyor mu?

Alınan güneş gözlüklerinin üzerinde bulunan etiketlere dikkat edilmesi gerektiğini belirten Yeşilbalkan, "Güvenilir markaların güneş gözlüklerini kullanmalıyız. Bireysel olarak kullandığımız güneş gözlüğünün camlarının UV blokajlı olup olmadığını anlamak mümkün değil, bunu ölçen makineler mevcut. Kişinin yapması gereken güvenilir firmaların ürettiği orijinal gözlükleri kullanmak. Zararlı güneş ışınları gözümüzde ve göz çevremizde çeşitli sağlık sorunlarının yaşanmasına zemin hazırlıyor. UV blokajlı güneş gözlükleri ile bu problemleri ortadan kaldırmayı, göz sağlığımızı korumayı hedefliyoruz. Dolayısıyla kullandığımız gözlüğün bu özellikleri taşımaması demek, göz sağlığımızı korumaması demektir. Faydasının olmaması zaten gözümüz için en büyük zarar." şeklinde konuştu.

Nasıl bir güneş gözlüğü kullanmalıyız?

Güneş ışınlarından korunabilmek için UV filtreli bir güneş gözlüğü kullanılması gerektiğini belirten Yeşilbalkan, "Cam saydamlığı net olacak, kontrastı azaltmayacak, parlamaya yol açmayacak. Araba kullanırken görmeyi azaltmaması çok önemli bir husus. Renkleri ayırt etmemizde olumsuzluk sağlamayacak. Açık kahverengi ve füme renkli camları olan gözlükleri en ideal camlar, saydığımız etkiler kapsamında en ideal cam renkleri.

Göz kuruluğunda güneşin etkileri

Uzun süre güneş, uzun süre sıcak, uzun süre hava akımı olan yerlerde gözyaşında daha fazla buharlaşma ve dolayısıyla daha fazla kuruma meydana geldiğine dikkat çeken Op. Dr. Tayfun Yeşilbalkan, bunun göz kuruluğu şikayetlerine neden olabildiğini, mevcutta göz kuruma sorunu olanlarda bu oranı arttırdığını söyledi.

Göz kuruluğunun gözyaşı sistemimizin yeterince göz suyunu üretememesi ya da fazlaca buharlaşmasıyla meydana geldiğini anlatan Yeşilbalkan, şöyle devam etti: "Kısacası gözyaşımızın azalması anlamına geliyor. Genellikle ileri yaşlarda ve hanımlarda menopoz sonrası hormonsal değişimlerle birlikte ortaya çıkıyor. Bunun yanında kimyasal yanıklardan, kazalardan bir takım ilaçlardan da meydana gelebiliyor. Genetik yatkınlık etkili olabiliyor. Hastalar genellikle kuruluk hissi, yanma, batma, yabancı cisim hissi, lens kullanımında zorluk şikayetleri ile geliyorlar. Kısa süreli bir muayene ile kuru göz tanısı konulabiliyor. Kuru göz tedavisinde daha önce de belirttiğim gibi tek kullanımlık yapay gözyaşı prepatlarını öneriyoruz. Yapay gözyaşı gün içinde arzu edilen sıklıkta kullanılabilir. Var olan gözyaşını korumak da çok önemlidir. Bu hususta kuru göz şikayeti olan hastalar, gözlük yanlarını kapatarak gözyaşını muhafaza edebilirler. Uyudukları odayı nemlendirme cihazları ile nemlendirebilirler. Ayrıca gözyaşını gözden uzaklaştıran küçük kanalcıklar uzman tarafından basit bir işlemle geçici ya da kalıcı olarak kapatılabilir."

Bilgisayar ve göz sağlığı

Sürekli bilgisayar başında olanların da göz sağlığına dikkat etmesi gerektiği konusunda uyarıda bulunan Yeşilbalkan, "Yakına bakarken göz kaslarımızı yoğun çalıştırır ve yoğun efor sarf ederiz. Bu durum göz içinde ağrıya ve yorgunluğa neden olur. Bunun dışında göz kapama sıklığımız bilgisayar başında düşüş gösteriyor. Bu sebeple de göz yüzeyinde bozulmalar ve kurumalara sebep oluyor. Belirtileri ise yanma, batma, ışık kırılması, ağrı ve kamaşmadır. Bu belirtiler dinlendiğimiz zaman geçer. Fakat geçmiyorsa ihmal etmeden bir uzmana muayene olmak gerekir. İşimiz gereği uzun süre bilgisayar başında kalmak zorundaysak yeni teknoloji çözünürlüğü ve tarama sayısı iyi olan led ekranları tercih etmeliyiz." dedi.