Yazar Evi’nin yeni konuğu ödüllü yazar Buzluk

Türk Edebiyatı’nın usta isimlerinden, İzmirli yazar Tarık Dursun K.’nın adının verildiği Karataş semtindeki Tarık Dursun K. Yazar Evi’nin bu ay ki konuğu genç yaşına rağmen aldığı ödüllerle başarısını kanıtlayan yazar Pelin Buzluk oldu.

Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülü’nün yanı sıra Selçuk Baran Öykü Ödülü ve son olarak Sait Faik Hikaye Armağanı Ödülü’nü alan Pelin Buzluk, İzmirli yazar Tarık Dursun K.’nın adının verildiği Karataş semtindeki Tarık Dursun K. Yazar Evi’nin konuğu oldu. Buzluk, yazarlık hayatının başında böylesi önemli ödülleri almanın kendisine büyük cesaret ve mutluluk verdiğini söyledi. 1984 yılında doğan yazar, okuma-yazma öğrendiği günden bu yana yazma eylemi içinde olduğunu belirterek, “Küçükken çok fazla rüya ve kabus görürdüm. Annem de bana bunları yazmamı, yazarsam kabuslarımdan kurtulacağımı söylerdi. Yıllar içinde yazarlık serüvenim bu günlere ulaştı” diyerek yazma sürecini dile getirdi.

"Yazmak için ideal bir ortam"

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Çevre Mühendisliği Bölümü mezunu olan Buzluk, İzmir’de kaldığı süre içinde çok mutlu olduğunu belirterek “Tarık Dursun K. Yazar Evi’nin muhteşem bir ortamı var. Yazmak için çok uygun bir atmosfere sahip. Sokağın sessizliği yazmak için ideal. Yazmak için çok iyi bir enerji buldum. İzmir’de güzel dostluklarım var. Hem onlarla olma hem de iyi bir çalışma ortamında çeviri yapma imkanı yakaladım. Aynı zamanda yeni öykümü yazmaya da devam ediyorum. Düzenlenen imza günü de çok iyi geçti. Benim için düzenlenen en büyük imza günüydü diyebilirim. Kitapevinde kitabım kalmadı” diye konuştu. Yazar Evi’nin açılmasını sağlayan Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş’ın çalışmalarını Ankara’dan da takdirle izlediğini dile getiren Pelin Buzluk, Konak Belediyesi’nin kültür-sanat çalışmalarını başarılı bulduğunu belirterek, “Bu alan bir mücadele alanı aynı zamanda. Kadın bir belediye başkanı sayesinde böyle bir proje içinde olmaktan mutluyum” ifadelerine yer verdi.

Pelin Buzluk kimdir?

Pelin Buzluk, 1984’te Ankara’da doğdu. ODTÜ Çevre Mühendisliği Bölümü’nden 2008’de mezun oldu. Öykü ve yazıları 2002’den bu yana Varlık, Kitap-lık, Notos, Sıcak Nal, Dünyanın Öyküsü, Özgür Edebiyat, Akköy, Nikbinlik ve Kül Öykü dergilerinde yayımlandı. ‘Deli Bal’ ile 2010 Yaşar Nabi Nayır Öykü Ödülüne, ikinci kitabı ‘Kanatları Ölü Açıklığında’ ile 2012 Selçuk Baran Öykü Ödülü’ne layık görüldü. Son olarak 2016 yılında yayımlanan ‘En Eski Yüz’ isimli öykü kitabı mayıs ayında 63’üncüsü düzenlenen Sait Faik Hikaye Armağanı Ödülü’nü aldı.