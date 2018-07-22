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22 Temmuz 2018 10:57

Yazar Kayadibi, kitabını anlattı

Gazeteci, yazar Ali Kayadibi, Bayraklı Belediyesi tarafından düzenlenen söyleşide öğrenciler, veliler ve eğitimcilerle bir araya geldi.

Yazar Kayadibi, kitabını anlattı

22 Temmuz 2018 10:57

‘Konuşuyorum o halde varım’ adlı kitabıyla katılımcılara güzel ve etkili konuşmanın sırlarını anlatan Kayadibi, etkinlik sonrası kitaplarını imzaladı.


Bayraklı Belediyesi Kütüphane Müdürlüğü, güzel ve etkili konuşmanın hayattaki önemine vurgu yapmak ve kişilerarası iletişimde kendini doğru ifade etmenin önemine değinmek amacıyla söyleşi düzenledi. Bayraklı Merkez Kütüphane’de gazeteci, yazar Ali Kayadibi’nin konuk olduğu etkinliğe özel bir rehabilitasyon merkezinde eğitim gören öğrenci ve öğretmenlerle veliler katıldı. Güzel konuşmanın sanat olduğunu belirterek, gelişen iletişim teknolojilerinin, insanların ilişkisini sınırladığını vurgulayan Kayadibi, “Araç merkezli iletişim biçimi, teknolojinin bu sınırlayıcı etkisini fark etmemizi de engelliyor. Etkili konuşmak günümüzde daha fazla ihtiyaç haline geldi. Uygulama yapmadan etkili konuşulamaz. Bunun için bilgi derinlemesine incelenmeli ve öğrenilerek aktarılmalıdır. Beden dili sözlere eşlik etmelidir. Önce düşünüp sonra konuşulmalıdır. Güzel konuşmak düşünce kapasitesini geliştirir” dedi.



“Etkili konuşmak insanın markasıdır”


İnsanın iyi bir konuşmacı olarak dünyaya gelmediğini belirten Kayadibi, “Eğitim, okuma, bilgi edinme, öğrenme, iç gözlem ve farkındalık iyi bir konuşmacı olmak için çok önemlidir. Yaptığımız seçimlerin ürünüyüz ve bunlar etkili konuşmamızı etkileyebilmektedir. Konuşmak insanın varlığını etkin biçimde gösterebildiği en özgün değeridir. Etkili ve güzel konuşmak insanın kişisel markasıdır” diye konuştu. Söyleşinin ardından Kayadibi, kitaplarını imzalayarak, katılımcılara hediye etti.




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