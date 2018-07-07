Yazarlar kitaplarını Foça’da okurları için imzaladı

Foça ilçesinde, Foça Belediyesi’nin de katkılarıyla imza etkinliği düzenlendi. Etkinlikte, yazar Ülkü Cankul ’Dünün Gölgesi’, yazar Sermet Elçi ’Bulutlarda Yaşanmazmış’, emekli Deniz Kurmay Kıdemli Albay ve yazar Reşit Çağın ‘Göksu’dan Heybeli’ye Anılar’ ve ’Gönül İskelem’ isimli kitaplarını, Foça Belediyesi Reha Midilli Kültür Merkezinde okurlarıyla buluşarak kitaplarını imzaladı.

İmza gününde konuşan ve Foça’yı çok seven üç arkadaş olduklarını belirten Sermet Elçi, "Deniz Kuvvetlerinden emekli olan Reşit Çağın, eşi Deniz Kuvvetlerinden emekli olan Ülkü Cankul ve Deniz Lisesinde okumuş olan ben Sermet Elçi olarak, bu imza gününde kitaplarımızı imzalıyoruz. Ortak noktamız üçümüzün de bir şekilde Deniz Lisesinde geçmişimizin olması. Yüzmeyi Foça’da öğrenmiş, araba kullanmayı Foça-Karşıyaka arasındaki kara yolunda öğrenmiş, eski bir Foçalı olarak, belediyemizin bize sağladığı bu güzel gün için Foça Belediye Başkanımız Gökhan Demirağ’a çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Ülkü Cankul da, "Ben Foça’da yaşayan biri olarak belediyemize bize sağladığı bu olanak için çok teşekkür ediyorum. Üç arkadaşız, eskiye dayanan bu dostluğumuzla birlikte bu imza gününde buluştuk" dedi.

Son olarak 2001 yılından beri Foçalı olduğunu belirten Reşit Çağın, şöyle konuştu:

"Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki son görevim, Foça’daki Deniz Üs Komutanlığıydı. Buraya atanmış olmak, burada görev yapmak ve burada meslek hayatıma veda etmek benim için hoş bir tesadüf ve gurur vesilesi oldu. Ondan sonra da artık Foçalı oldum. Diğer yazar arkadaşlarımızla ortak özelliğimiz Deniz Lisesinde okumuş olmak. Bu da benim için ayrı bir mutluluk ve gurur unsuru; çünkü Deniz Lisesinde o kadar güzel öğretmenlerden eğitim aldık ki; Bekir Sıtkı Erdoğan şairimiz ve Yurdagül Atay hocalarımız, bize edebiyat sahasında derinlemesine bilgi edinme ve yetenek kazanma özelliklerini verdiler.

İmza gününe, Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ da katıldı. Başkan Demirağ, mutlu olduğunu ifade ederek, "Foça dostu kıymetli yazarlarımızla birlikte olmak, bizleri çok mutlu etti" dedi.