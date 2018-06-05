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05 Haziran 2018 11:02

Yazın saç ektirenler dikkat

Yaz aylarında saç ektirenler için dikkat edilmesi gerekenleri anlatan Saç Ekim Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, yeni saç ekimi yaptırmış kişilerin mutlaka güneşten kendilerini koruması gerektiğini ifade ederek, “1 ay denize ya da havuza girmeyin” dedi.

Yazın saç ektirenler dikkat

05 Haziran 2018 11:02


Güneşin direkt ışıklarına maruz kalmamak adına şapka takılması gerektiğini vurgulayan Özel Gazi Hastanesi Saç Ekimi Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, “Şapka taktığınız zaman güneşten etkilenmezsiniz. Saç ekiminin ardından 1 ay denize ya da havuza girmemenizi öneriyoruz. Saat 12.00-15.00 arası lütfen denize girmeyelim, güneşte kalmayalım. Çünkü ışıkların direkt algılandığı saatledir. Akşam saatleri denize girip gündüz istirahat etmeniz çıkacak saçlarınız açısından çok önemlidir” diye konuştu.


“Ekimi yapılan saçların kaliteli bir şekilde çıkması için operasyon sonrası süreçleri dikkate alın” diyen Gülgör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz aylarında saç ekimi yaptırıyorsak güneş ışıklarından uzak duralım. Aşırı terlemelerden dolayı enfeksiyon olabilir bu da saçın çıkmasına değil de tedaviye doğru bizi yönlendirir. Lütfen bunlara uyalım.”




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