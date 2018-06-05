Yazın saç ektirenler dikkat

Güneşin direkt ışıklarına maruz kalmamak adına şapka takılması gerektiğini vurgulayan Özel Gazi Hastanesi Saç Ekimi Merkezi Direktörü Yasemin Gülgör, “Şapka taktığınız zaman güneşten etkilenmezsiniz. Saç ekiminin ardından 1 ay denize ya da havuza girmemenizi öneriyoruz. Saat 12.00-15.00 arası lütfen denize girmeyelim, güneşte kalmayalım. Çünkü ışıkların direkt algılandığı saatledir. Akşam saatleri denize girip gündüz istirahat etmeniz çıkacak saçlarınız açısından çok önemlidir” diye konuştu.

“Ekimi yapılan saçların kaliteli bir şekilde çıkması için operasyon sonrası süreçleri dikkate alın” diyen Gülgör, sözlerini şöyle sürdürdü: “Yaz aylarında saç ekimi yaptırıyorsak güneş ışıklarından uzak duralım. Aşırı terlemelerden dolayı enfeksiyon olabilir bu da saçın çıkmasına değil de tedaviye doğru bizi yönlendirir. Lütfen bunlara uyalım.”