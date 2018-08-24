Yedigöller yeniden doğuyor

Kullanılmaz hale gelen motorlar yenileyerek rekreasyon alanı yeniden suya kavuşturan Büyükşehir, göletlerin sinek ve kokuya neden olmaması için arıtma sistemi de kurdu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, yaklaşık 14 yıl önce Buca Belediyesi ile ortak hizmet projesi kapsamında hayata geçirdiği ve uzun yıllar yoğun kullanım sonucu yıpranan Buca Yedigöller’i yeniden canlandırıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, 7 adet gölet ve bunları birbirine bağlayan şelalelerde yenileme işlemini sürdürüyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, öncelikle şelalelere su pompalayarak göletlere hayat veren ancak artık kullanılmaz halde olan motorları yeniledi ve rekreasyon alanını yeniden suya kavuşturdu. Göletlerin sinek ve kokuya neden olmaması için arıtma sistemi de kuruldu. Ayrıca rekreasyon alanı içinde bulunan düğün salonunun çatısı onarıldı. Göletlerin onarımını tamamlayan ekipler, şelale yataklarını da düzenleyecek. Buca’nın simge mekanlarından biri olan Yedigöller, yapılacak çevre düzenlemelerinin ardından hizmete girecek.

Yedigöller’de neler var?

Mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Buca Belediyesi ile ortak hizmet projesi kapsamında 2003 yılında hizmete alınan Buca Yedigöller, Bolu Abant’taki Yedigöller’den esinlenerek hayata geçirildi. Buca İzkent ile Evka arasındaki kurumuş dere yatağında 100 bin metrekarelik doğal vadi üstüne kurulan Yedigöller’de güzel sanatlar sokağı, gösteri merkezi, İzkent ve Evka’yı birbirine bağlayan kule köprü, Pir Sultan Abdal ve Yunus Emre heykelleri, 7 adet gölet ve bunları birbirine bağlayan şelaleler, seyir terasları, yel ve su değirmenleri, nostaljik su kuyusu, çocuk oyun alanları, çeşitli hayvan figürleri, yürüyüş yolları ve kafeterya bulunuyor.