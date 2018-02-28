Yeni başkanlardan Karşıyaka çıkarması

Başkan Akpınar, “İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşu olan Karşıyaka Belediyesi, tüm çalışmalarını meslek odalarıyla uyum içinde yürütmektedir. Bundan sonra da işbirliği içinde olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir genelinde seçimlerini tamamlayan meslek odaları, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar’ın konuğu oldu. İzmir Mobilyacılar ve Marangozlar Odası Başkanlığına yeniden seçilen Hasan Özkoparan, İzmir Kamyoncular ve Kamyonetçiler Esnaf Odası’nın yeni başkanı Ali Topal ile İzmir Şekerciler ve Pastacılar Odasında görevi devralan İhsan Esen ve yönetim kurulu üyeleri Karşıyaka Belediyesine yaptıkları ziyarette, birlik ve dayanışma mesajları verdi. Görüşmelerde, belediye ve meslek odalarının ortak yapabileceği projeler masaya yatırıldı.

Oda başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile görüşen Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Karşıyaka Belediyesi, İzmir’in en büyük sivil toplum kuruluşudur. Biz bu anlayışla hizmet ediyoruz. Meslek odalarımızın değerli başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin fikirleri bu açıdan son derece önemli. Ortak yapacağımız projeler olacak. Önemli olan halkımıza daha kaliteli hizmet sunmak” dedi.

Oda Başkanları ise “Üreteceğimiz hizmetlerde belediyemizin ve başkanımızın desteğini arkamızda görmek bizim için güven verici. Teşekkür ediyoruz” mesajını verdi.