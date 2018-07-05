Yeni ÇEŞTOB Başkanından Alaçatı’ya yapılacak havalimanına ilk yorum

İzmir’in tam olarak uluslararası uçuşlara açılması gerekir. Ben realist düşünen biriyim. İzmir’deki havalimanı tam kapasite ile çalışırsa, ihtiyaç hissedilirse Çeşme’ye havaalanı gerekli olabilirdi" dedi.

26 yıldır Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanlığını yürüten Veysi Öncel’in yeniden aday olmak istememesi üzerine son genel kurul toplantısında aday olan Yakup Demir, başkan seçildi. Çiçeği burnunda başkan Demir, Çeşme için çalışacaklarını ifade ederek, "Herkes ile iletişim kuracağız. Basınla, belediyemizle, resmi kurumlarla, derneklerimizle, ticaret odamızla, esnaf odamızla, büyükşehir belediyemizle iletişim halinde olacağız. Hatta Çeşme için yararlı olacaksa, tüm siyasi partilerimizin de kapılarını çalıp, Çeşme için sinerji bekleyeceğiz. Her türlü destek için iletişim kanalımızı en yüksek seviyede tutacağız" dedi.

"Alaçatı’nın dünya mirası listesine girmesi gerekir"

Çeşme’nin bir bayram tatilinde 700-800 bin kişiyi ağırlamasının önemine dikkat çeken ÇEŞTOB Başkanı Demir, Alaçatı’nın önemine dikkat çekerek, "Gezip görmeyi çok seven bir turizmciyim. 5 kıtada 60-70 ülkeyi gezip gördüm. Dünya mirası listesinde yer alan Alaçatı’ya benzer çok destinasyonları inceledim. Abartmıyorum; bir yarışma olsa Alaçatı ilk üçe girecek güçte. Alaçatı’nın muhakkak dünya mirası listesine girmesi gerekir. Bu konuda hepimiz yoğun çalışmamız gerekir. Çeşme, hak ettiği yere çok hızlı ulaştı. Beş yıl öncesine bakarsanız, yaşanan değişimi ve tanıtımın gücünü görürsünüz. Beş yıl önce Çeşme ve Alaçatı’yı 100 bin kişi ziyaret ediyordu. Turizmin en dip yaptığı son iki yılda bile bu rakamı beşe katladı. Örneğin yalnızca şeker bayramında Çeşme’nin ziyaretçi sayısı 700 binlere ulaştı. Üç günlük tatilde bu kadar insanın Çeşme’ye gelmesi, Çeşme’nin gücünü gösteriyor. Avrupa’nın birçok önemli destinasyonunda bile bu rakamlara ancak bir yılda ulaşılıyor.

"Çeşme’ye havalimanı yapılması öncelikli bir yatırım değil"

Alaçatı’ya yapılacak olan havalimanı ile ilgili görüşlerini de açıklayan Yakup Demir, "Aslında Çeşme’nin önceliği havaalanı değil. Bence İzmir’deki Adnan Menderes Havaalanı tam kapasite ile çalışmazken, Çeşme’ye havaalanı yapılması öncelikli bir yatırım değil. İzmir’in tam olarak uluslararası uçuşlara açılması gerekir. Ben realist düşünen biriyim. İzmir’deki havalimanı tam kapasite ile çalışırsa, ihtiyaç hissedilirse Çeşme’ye havaalanı gerekli olabilirdi. ’Alaçatı’ya yapılacak olan havaalanının acelesi var mıydı?’ denilirse, bence acelesi yoktu; ama artık ihalesi yapıldı. Üzerine fazla konuşmanın da anlamı yok. Bir an önce yapılsın. Buraya inecek olan uçakların da hangi bölgelerle entegre olacağı çok önemli" dedi.