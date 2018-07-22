Yeni Foça kitapla buluştu

Belediye Meydanı’nda gerçekleşen Geleneksel Yeni Foça Kitap Şenliği’nde, 2500 adet ücretsiz kitap ve derginin dağıtımı, yarım saat içerisinde tamamlandı. Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi Eğitim Grubu üyelerinin büyük gayretle topladıkları kitaplar, dergiler ve Foça Belediyesi’nin kültür-sanat etkinlikleri için temin ettiği kitaplar, okurlar tarafından adeta kapışıldı.

Bu yıl 3. kez düzenlenen Yeni Foça Kitap Şenliği’’nde yine, okumayı sevdirip özendirmek, kitapları ve edebiyat dergilerini tanıtmak istediklerini belirten Foça Kent Konseyi Kadın Meclisi ve Kültür, Sanat ve Çalışma Grubu Başkanı Nuray Çiloğlu; ‘‘48. Kütüphane Haftası kapsamında Foça Kitap Okuyor, sloganı ile kitap okuma etkinliği düzenlemiştik. Bu kapsamda, Kitabı Al Gel çağrımıza 70 civarında okur cevap vermişti. O günden bu yana artan katılımcı sayımızla, kitapların gizemli dünyasını birlikte keşfettik ve paylaşma duygusunu tattık. O yüksek enerji ve coşku bizi edebiyat kulübünde buluşturdu’’dedi. Nuray Çiloğlu, Yeni Foça Kitap Şenliği’ne katkıları için Foça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ’a teşekkür etti.