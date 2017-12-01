Yeni hastanenin ilk hastası Poyraz bebek oldu

Ahmet Poyraz Arıkan, Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Serkan Tüğen tarafından sünnet edildi.

İki yıl önce temeli atılan İzmir’in Çiğli ilçesindeki İzmir Özel Can Hastanesi bu hafta başında hizmete girdi. 150 yatak kapasiteli hastanenin ilk hastası ise 3 aylık Poyraz bebek oldu. Poyraz bebeğin sünnet operasyonunu yapan Op. Dr. Serkan Tüğen, lokal anestezi ile gerçekleşen ameliyatın başarılı geçtiğini söyledi. Poyraz bebeğin ailesi Olcay ve Cansu Arıkan çifti, doktorları Tüğen’e teşekkür etti.

İzmirlilere ve bölge insanına yeni açılan hastanelerine gösterdikleri yoğun ilgiden dolayı teşekkür eden İzmir Özel Can Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Muzaffer Keskiner, “Sağlıkta en iyiye, daima ileriye” ilkesiyle hareket ederek 2002 yılında kurdukları Salihli’deki hastanelerinde hastalarıyla aralarında oluşturdukları iyi niyet ve samimiyeti, İzmir’de de sürdüreceklerini belirtti.

6 ameliyathanesi, 38’i yeni doğan ve erişkin yoğun bakım olmak üzere 150 yatak kapasitesi ve 350 çalışanı bulunan hastane, başlangıçta kadın hastalıkları ve doğum, genel cerrahi, plastik cerrahi, ortopedi, üroloji, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, beyin cerrahi, iç hastalıkları, çocuk sağlığı ve hastalıkları, göğüs hastalıkları, anestezi ve reanimasyon, yoğun bakım, yenidoğan yoğun bakım, acil servis, biyokimya kliniklerinde 2’si profesör olmak üzere alanlarında uzman kadrosuyla hizmet verecek.