Yeni kabinede Bekir Pakdemirli Tarım ve Orman Bakanı oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe’deki yemin töreninin ardından yeni kabinede yer alan bakanları açıkladı. Buna göre 1973 yılında İzmir’de doğan merhum eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli’nin oğlu Bekir Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanı oldu. BİM, Turkcell ve Albara’nın yönetim kurulu üyesi görevlerini de yapan Pakdemirli, Bilkent Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde lisans eğitimini tamamladıktan sonra Başkent Üniversitesi’nde işletme yüksek lisansı ve Celal Bayar Üniversitesi İktisat Bölümü’nde doktora çalışmalarını yürüttü. Gıda, tarım, hayvancılık, teknoloji ve otomotiv alanlarında serbest girişimcilik yapan Pakdemirli, çeşitli şirketlerin kuruluşunda ve yönetiminde yer aldı. Türkiye’nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında bulunan bir firmada ve halka açık bir gıda firmasında genel müdürlük görevlerini üstlenen Pakdemirli, uluslararası bir gıda şirketindeki üst düzey yöneticilik görevinin ardından yine aynı şirkette danışmanlık yaptı. Pakdemirli, sosyal sorumluluk faaliyetleri kapsamında Tarihi Kemeraltı AŞ ve Türkiye Ruh Sağlığı Tedavi Vakfı Yönetim Kurulu üyeliklerini, Anadolu Otizm Vakfı Mütevelli üyeliğini, Sermaye Piyasası Yatırımcıları Derneği üyeliğini de sürdürüyor. Deniz kaptanlığı, pilotluk ve amatör telsizcilik gibi hobileri bulunan Pakdemirli, İngilizce biliyor. Pakdemirli, evli ve üç çocuk babası.