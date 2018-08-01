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01 Ağustos 2018 14:07

Yeni Mahalle’de sinema nostaljisi

Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlenen Aliağa’da Yaz Sinema Günleri, ‘Aile Arasında’ adlı komedi filminin Yeni Mahalle gösterimi ile devam etti.

Yeni Mahalle’de sinema nostaljisi

01 Ağustos 2018 14:07


Aliağa Belediyesi beyaz perdeyi sokağa taşımaya devam ediyor. Son dönemin en iyi Türk filmleri ücretsiz olarak Aliağalı sinemaseverler ile buluşuyor. Tüm zamanların en çok gişe yapan Türk filmleri listesinde 8. sıraya kadar yükselen “Aile Arasında” adlı komedi filmi Uzunhasanlar, Yeni Şakran, Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı ve Helvacı’nın ardından Yeni Mahalle’de de gösterime sunuldu.



Açık havada sinema keyfi


Aliağa Belediyesi tarafından yapımı devam eden ve 110 dönümlük alanı ile ege bölgesinin en büyük sosyal donatı alanı olan “Yeni Mahalle Kent Parkı Aiolis Kent Belleği ve Anı Evi” yakınındaki futbol sahasından gerçekleştirilen gösterime 7’den 70’e her yaş grubundan vatandaş yoğun ilgi gördü. Çok takıntılı bir adam olan Fikret (Engin Günaydın) ve müzikhol şarkıcısı Solmaz’ın (Demet Evgar) başından geçen ilginç ve komik olayların anlatıldığı film, izleyenlere açık havada sinema nostaljisi yaşattı.



Patlamış mısır ve gazoz ikramları


Gülse Birsel’in senaryosunu yazdığı, Ozan Açıktan’ın yönetmenliğinde çekilen, Engin Günaydın, Demet Evgar, Gülse Birsel, Devrim Yakut, Erdal Özyağcılar, Devrim Yakut, Derya Karadaş, Şevket Çoruh, Fatih Artman, Su Kutlu, Deniz Hamzaoğlu, Ayta Sözeri, Devin Özgür Çınar, Ünal Yeter ve Arif Erkin gibi güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çeken aile komedisi izleyenleri kahkahaya boğdu. Nostaljik bir gece yaşayan vatandaşlara patlamış mısır ve gazoz ikramları da yapıldı.



Açık hava yaz sinema günleri devam edecek


Aliağalılar tarafından yoğun ilgi gören “Aliağa’da Yaz Sinema Günleri” Ağustos ayında da yeni film gösterimleri ile devam edecek. “Bizim Köyün Şarkısı”, “Ayla”, “Cici Babam”, “Ailecek Şaşkınız”, “Ölümlü Dünya” adlı filmler farklı mahallelerde Aliağalıların beğenisine sunulacak.




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