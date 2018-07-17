Yeni sağlık çalışanları iş başı yaptı

EÜ Tıp Fakültesi 20 Mayıs Amfisi’nde düzenlenen etkinliğe Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kutsal Turhan, Tıp Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Cemil Gürgün, Başhekim Prof. Dr. Tuncay Göksel, akademisyenler ve göreve başlayan sağlık çalışanları katıldı.

Ege Üniversitesi ailesine katılan hemşirelere başarılar dileyerek sözlerine başlayan Rektör Prof. Dr. Budak, “İnsanın işe başlamasıyla birlikte hayatında yeni bir sayfa açılır. Sizler de hayatınızın yeni bir döneminin başındasınız. Üniversitemiz hastanesine dinamizm katacaksınız. Sizler üniversitemiz için, hastanemiz için taze kan, yeni bir enerjisiniz. Siz değerli sağlık çalışanlarımızın Üniversitemiz Hastanesi ailesine dâhil olmasıyla artık daha güçlüyüz. Hepinizin, sizlerin katılımıyla başlayan yeni süreçte bu ailenin diğer üyeleri gibi özveriyle çalışacağından şüphemiz yoktur. Çıktığımız bu yolda hep birlikte ele ele vererek, dayanışma içinde üniversitemizi hak ettiği yere taşıyacağız” dedi.

“Ulusal ve uluslararası alanda gurur kaynağımız”

Ege Üniversitesinin 64 yıllık geçmişiyle ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer aldığını ifade eden Rektör Prof. Dr. Budak, “EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi ulusal ve uluslararası alanda gurur kaynağımız. Hastanemiz, İzmir ve Ege Bölgesi başta olmak üzere ülkemizin her bölgesinden vatandaşlarımıza şifa dağıtıyor. Sadece ülkemizin değil aynı zamanda Balkanların referans hastanesi. Türkiye’nin en fazla yatak sayısına sahip üniversite hastanesi. Bu güzide kurumun bir mensubu olarak bugün sağlık sektörüne ilk adımınızı atmış bulunuyorsunuz. Üniversitemiz Tıp Fakültesi Hastanesi üçüncü basamak sağlık uygulama ve araştırma merkezi olarak 7/24 kesintisiz sağlık hizmeti sunuyor. Tüm sağlık çalışanlarımız büyük bir özveri ve gayretle hastalarımızı bir an önce sağlıklarına kavuşturmak için olanca güçleriyle çalışıyorlar. Sağlık çalışanlarımız bu görevlerini yüksek hasta sirkülasyonu ve yoğun mesai şartları içerisinde, mesai mefhumu olmadan, bayram, hafta sonu ve tatil günü demeden yerine getiriyorlar. Hastanemiz çalışanlarına gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Ege Üniversitesi’nin hak ettiği yere gelmesi için hep birlikte özveri ile çalışacaklarını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizde hiç kimseyi ötelemeden ‘Gönül Bağı Projesi’ni uygulamaya geçirdik. Her çalışanımızın görüşüne değer verdik. Bu süreçte değişim ve yenilik bağlamında pek çok etkin uygulamayı birlikte gerçekleştirdik. Kısa sürede ulaştığımız hedefler, gerçekleştirdiğimiz projeler siz çalışanlarımızın gösterdikleri üstün gayret ve emekleri sayesindedir. Bu çorbada hepimizin tuzu var. Bundan sonra da birlikte çalışıp, emeklerimizle üniversitemizi zirveye ulaştıracağız” diye konuştu.