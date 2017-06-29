Diğer
Kategoriler
29 Haziran 2017 14:20

Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde sona doğru

İzmir’in Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran’da, dev sahil ve plaj projesinde sona yaklaşılırken, projede son rötuşlar yapılıyor.

Yeni Şakran sahil ve plaj projesinde sona doğru

29 Haziran 2017 14:20


Aliağa ilçesindeki Yeni Şakran’da, tamamı 25 bin metre kareden oluşan sahil ve plaj sosyal yaşam alanı için geri sayım başladı. Yakın bir zamanda hizmete açılması planlanan proje; tuvalet, oturma alanı, sokak kütüphanesi, giyinme kabinleri, duş, şezlong, bisiklet park yerleri, aydınlatma elemanları gibi kentsel donatı elemanlarıyla da destekleniyor.


Doğal dokusuyla Aliağa için önemli bir değere sahip olan Yeni Şakran Mahallesinin, projenin tamamlanmasıyla bölge halkının çekim merkezlerinden biri haline geleceği, proje alanının vatandaşların tüm ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir niteliğe kavuşturulduğu ifade edildi. Yeni Şakran Sahiline ayrıca, bin 43 metre karelik güneşlenme terası da kazandırıldığı bildirildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
40
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    40°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    42°C
  • Pazar
    Sıcak
    42°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    35°C
İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 5 ŞEVVÂL 1438
  • 29 Haziran 2017
  • Perşembe
  • İmsak :03:34
  • Güneş :05:44
  • Öğle :13:26
  • İkindi :17:21
  • Akşam :20:47
  • Yatsı :22:39
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!