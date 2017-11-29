Yeni yıla evli girmek isteyenlere müjde

Çeşitli nedenlerden ötürü resmi nikah kıydıramamış veya ekonomik sebeplerden ötürü evlilik planlarını erteleyen çiftler için Konak Belediyesi tarafından toplu nikah töreni düzenlenecek. 19 Aralık Salı günü gerçekleştirilecek toplu nikah töreninde yer almak isteyen çiftlerin en geç 12 Aralık tarihine kadar Konak Belediyesi’nin Eşrefpaşa Evlendirme Memurluğu’na başvuruda bulunmaları gerekiyor.

Son başvuru 12 Aralık

Çiftlerden başvuru için sadece kimlik ve kimliklerinin ibrazı için birer adet kimlik fotokopisi, 6’şar adet fotoğraf isteniyor. Evlenecek çiftlerin daha sonrasında da sağlık raporu almaları gerekiyor. Bu evrakların dışında çiftlerden nikah ücreti ve evlilik cüzdanı parası alınmayacak. Ücretsiz gerçekleştirilecek toplu nikah törenine başvurabilmek için çiftlerden en az birinin Konak sınırları içinde ikamet etmesi gerekiyor.

Nikah sonu pasta kesecekler

19 Aralık Salı günü Eşrefpaşa Evlendirme Memurluğu’nda düzenlenecek toplu nikah töreni için şimdiye kadar 25 çift başvuruda bulunduğunu belirten yetkililer, yeni yıl öncesi nikah kıydırmak isteyen çiftlerin mahalle muhtarlıklarına bilgi vererek en geç 12 Aralık’a kadar başvuruda bulunmalarını istedi. Birlikteliklerini resmi nikahla taçlandırmak isteyen veya yeni yuva kurmaya hazırlanan çiftler için Konak Belediyesi tarafından yeni yıl jesti olarak düzenlenen toplu nikah töreni ile çiftler bir ömür birlikte yaşama sözü verecek. Tören sonrası her evlilik töreninde olduğu gibi çiftler için pasta kesim töreni yapılacak. Düzenlenecek törene çiftlerin ailelerinin yanı sıra sevenleri ve dostları da katılabilecek.