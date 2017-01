Yeniçeriler birinci kuruluş yıl dönümünü kutladı

Aliağa FK takımının taraftar grubu Yeniçeriler, birinci kuruluş yıl dönümünü bir gala yemeği ile kutladı. Birlik ve beraberlik gala yemeğinde bir araya gelen taraftar grubunu, Aliağa’nın önde gelen sivil toplum kuruluşları da yalnız bırakmadı.

Aliağa FK takımının taraftar grubu Yeniçeriler, birinci kuruluş yıl dönümünü için bir gala yemeği düzenledi. İlk kez düzenlenen birlik ve beraberlik buluşmasında, taraftarlar tarafından Aliağa FK takımının teknik sorumlusu Polat Çetin’e ve Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar’a plaket takdim edildi. Takım kaptanı İlhan Türen’e ise plaketini iş adamı İsmail Güven verdi. Geceye katılan misafirler ile tek tek ilgilenen Başkan Serkan Acar, kendisiyle hatıra fotoğraf çektirmek isteyen taraftar gruplarının da isteğini geri çevirmedi. Düzenlenen programda Aliağa Belediyesi Sanatevi (ASEV) müzik eğitmenleri de canlı performans ile sahne aldı. Renkli görüntülerin yaşandığı programa, Aliağa Bayan Hentbol Veteran Takımının da dahil olmasıyla birlikte kutlama coşkusu bir kat daha arttı. Kutlamalar, gecenin sonunda çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Kutlamalar çerçevesinde yaptığı açılış konuşmasında tek amaçlarının Aliağa FK takımına destek vermek olduğunu söyleyen Yeniçeriler Taraftar Grubunun Kurucusu Mete Vural, “Bundan tam bir yıl önce üç arkadaşla çıktığımız bu yolda bugün salonların tıklım tıklım dolduğunu görmek gurur verici bir duygu. Tek amacımız bu güzide ilçemizin takımını her zaman her yerde desteklemek oldu. Bundan sonra da destek olmaya da devam edeceğiz” dedi.

Takımın bir parçası olmaktan gurur duyduğun ifade eden Aliağa FK Teknik Sorumlusu Polat Çetin de, "Taraftar futbol takımları için çok önemlidir. Yıllarca futbol oynadık. Bizim üzerimizde çok büyük etkisi vardı. Bizi her yerde, uzakta yakında yalnız bırakmayan bir taraftar grubumuz var. Taraftar grubundan tek isteğim, her türlü şartta, ligin sonuna kadar bize destek vermeleridir. Bunun karşılığında da başarı kendiliğinden gelecektir” şeklinde konuştu.



"Spora siyaseti sokmayalım"

Spora siyasetin karıştırılmaması gerektiğini belirten Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar ise yaptığı konuşmada şunları söyledi:

”Bir kenti aşk derecesinde seviyorsanız o kentin her değerini seversiniz, saygı duyarsınız ve desteklersiniz. Spor da bizleri bir araya getiren, aynı duyguyu ve coşkuyu yaşatan en önemli değerlerimizden. Tamamen özveriyle kurulup, bu kente gönül veren arkadaşlarımızın bugünlere getirdiği Yeniçeriler Taraftar Grubumuzun ilk birlik ve beraberlik gecesinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Tribünlerde, saygınızla, konukseverliğinizle şehrimizi çok iyi temsil ettiğinizi biliyorum sizlerden bunun devamını diliyorum. Taraftar grubumuz takımımızı her yerde destekledikçe bizlerde her zaman yanınızda olacağız. Sizlerden tek beklentim var. Spora siyaset nifakını sokmayalım. Bizler hem belediyede hem kamu kurum ve kuruluşlarında hem de sivil toplum kuruluşlarında siyasetin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Geçmişte bunun hatasını yaptık. Tekrarlamayalım. Sizlerden özellikle rica ediyorum. Spora siyaseti sokmayalım. Bu vesileyle hem sizlere hem de takımımıza başarılar diliyorum."

Geceye; Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmedali Özkurt, İlçe Jandarma Komutanı Volkan Gürler, Aliağa Şoförler ve Otomobilciler Derneği Başkanı Salih Yiyitalp, Aliağa Petrol-İş Sendikası, Aliağa Ülkü Ocakları, Aliağa Amatör Balıkçılık ve Deniz Sporları Derneği (ALDER) Yönetim Kurulu Üyeleri, Aliağa Masterler Gücü, Ultra Aslan Taraftar Grubu, Aliağa Fenerbahçeliler Derneği, Trabzonsporlular Derneği, Aliağalı esnaflar, Aliağa Sporun efsane futbolcuları, Aliağa FK’nın teknik ekibi ve futbolcuları ile iş adamları katıldı.