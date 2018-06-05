Yeniçeriler iftarda bir araya geldi

Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan dernek üyeleri, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dernek tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına dernek yöneticileri, üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda katılımcılara çorba, pilav, kavurma, salata, tatlı ve ayran ikramları yapıldı. 250 kişilik yemek ikramının yapıldığı programda Ramazan ayının toplu iftar geleneği de yaşatıldı. İftar sonrasında minikler palyaço eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.

İftar programını Ramazan ayında geleneksel hale getireceklerini belirten Yeniçeriler Dernek Başkanı Mete Vural, “Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile bir araya gelerek Ramazan ayının toplu iftar geleneğini yaşattık. Amacımız Aliağa sevdalılarını bir araya getirip kaynaştırmaktı. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. İftar soframıza katılan tüm üyelerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.

İftar yemeğinin ardından dernek yöneticileri ve üyeleri gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, gelecek sezon yapacakları etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundu.