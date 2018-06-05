Diğer
Kategoriler
05 Haziran 2018 09:05

Yeniçeriler iftarda bir araya geldi

İzmir’in Aliağa ilçesinde faaliyetlerini sürdüren Yeniçeriler Taraftar Derneği üyeleri düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldi.

Yeniçeriler iftarda bir araya geldi

05 Haziran 2018 09:05


Ezanın okunmasıyla birlikte dualarla oruçlarını açan dernek üyeleri, Ramazan ayında birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Dernek tesislerinde gerçekleştirilen iftar programına dernek yöneticileri, üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Programda katılımcılara çorba, pilav, kavurma, salata, tatlı ve ayran ikramları yapıldı. 250 kişilik yemek ikramının yapıldığı programda Ramazan ayının toplu iftar geleneği de yaşatıldı. İftar sonrasında minikler palyaço eşliğinde gerçekleştirilen geleneksel oyunlarla doyasıya eğlendi.


İftar programını Ramazan ayında geleneksel hale getireceklerini belirten Yeniçeriler Dernek Başkanı Mete Vural, “Tüm İslam aleminin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Taraftarlarımız ile bir araya gelerek Ramazan ayının toplu iftar geleneğini yaşattık. Amacımız Aliağa sevdalılarını bir araya getirip kaynaştırmaktı. Bu etkinliğimizi geleneksel hale getirmek istiyoruz. İftar soframıza katılan tüm üyelerimize ve katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum” dedi.


İftar yemeğinin ardından dernek yöneticileri ve üyeleri gecenin geç saatlerine kadar sohbet ederek, gelecek sezon yapacakları etkinlikler hakkında fikir alışverişlerinde bulundu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER İZMİR HABERLERİ
İZMİR HAVA DURUMU
33
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    33°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    36°C
  • Cuma
    Sıcak
    36°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç