’Yeniden Sinematek’te usta yönetmenler ve ödüllü filmler

“Yeniden Sinematek”, dünya sinemasının en başarılı yapımlarını İzmirlilerle buluşturacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin “Yeniden Sinematek” gösterimleri, yaz döneminde iki farklı mekanda izleyicilerle buluşacak. Temmuz, Ağustos ve Eylül döneminde filmler, hem Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki çim alanda hem de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nin bahçesinde (AASSM) gösterilecek. Ücretsiz olarak sinemaseverlerin karşısına çıkacak olan filmlerin başlama saati 21.00.

İki kardeşin hikayesi

“Yeniden Sinematek Açıkhava Gösterimleri”nin bu ayki ilk filmi, Umudun Öteki Yüzü (The Other Side of Hope) olacak. Yönetmenliğini Aki Kaurismki’nin yaptığı film, 18 Temmuz Çarşamba Havagazı Fabrikası’nda’nda İzmirliler ile buluşacak. Suriye’deki savaştan kaçan iki kardeşin Helsinki’ye yerleşmesini anlatan film, Helsinki’de tanışılan yabancıyla iki Suriyeli gencin birbirinden tamamen farklı hayatlarını ve dostluğunu anlatıyor. Film, şiddet ve korku unsurları barındırdığı için 13 yaş üzeri seyircileri uygun.

Aksiyon dolu film

Akademi Ödülü sahibi Martin McDonagh’ın kara mizah türündeki filmi "Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri" kızının cinayetini aydınlatmak isteyen bir anneyi anlatıyor. Kızının cinayet davasında bir suçlu bulunmadan aylar geçtikten sonra, Mildred Hayes cesur bir hamle yapar. Kentin saygıdeğer polis şefi William Willoughby’ye yöneltilen tartışmalı bir mesajla kentin ücra bir yolunda üç adet billboard kiralar. Şiddet eğilimli, çocuksu bir annenin çocuğu olan, şefin sağ kolu Dixon’ın adı olaya karıştığında, acılı anne ile güvenlik güçleri arasındaki savaşın şiddeti konu alınır. Şiddet ve korku unsurlarının yer almasından dolayı 15 yaş üzeri izleyiciler için uygun olan film, 25 Temmuz Çarşamba akşamı Havagazı Fabrikası’nda, 14 Ağustos Salı akşamı da AASSM’de gösterilecek.

İki sanatçı bir belgesel

JR, Agns Varda’nın yönettiği "Mekânlar ve Yüzler" (Faces Places), iki çok özel sanatçının sanat, yaş almak, paylaşmak ve gezmek hakkında ürettikleri bir film. 60 yılı aşkın bir süredir sinemadan fotoğrafa, video yerleştirmeden heykele yapıtlar üreten 88 yaşındaki efsane Agns Varda, İstanbul’da da “Şehrin Kırışıklıkları” projesiyle duvarlara yapıtlar bırakan genç JR ile birlikte Fransa’nın köylerini gezer. İkili bir yandan halkla sohbet edip fotoğraflar çeker ve çektikleri fotoğrafları sergilerken, bir yandan da dost olup birbirlerini daha iyi tanımaya çalışır. Film, 24 Temmuz’da ise AASSM’de, 1 ve 3 Ağustos tarihlerinde de Havagazı Fabrikası’nda seyirci karşısına çıkacak.

Bir diktatörün ardından

Armando Iannucci’nin yazıp yönettiği Stalin’in Ölümü (The Death Of Stalin) 4 ve 8 Ağustos’ta Havagazı Fabrikası’nda 18 yaş ve üzeri sanatseverler ile bir araya gelecek. Fabien Nury ve Thierry Robin’in Fransız çizgi romanından uyarlanan filmde, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği (SSCB) lideri Joseph Stalin’in son günleri ve ölümün ardından yaşananlar anlatılıyor.

Lübnan sinemasının başyapıtı

İlk gösterimini Venedik Film Festivali’nde yapan ve burada başrolündeki Kamel El Basha’ya En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü kazandıran "Hakaret", Lübnan’da siyasetten yargı sistemine uzanan ve derin bir toplumsal eleştiri getiren bir dram. Filmde Lübnanlı Hıristiyan Tony ile Filistinli inşaat ustası Yaser (El Basha) bir tamirat yüzünden kavgaya tutuşuyor. Tony, Yaser’e hakaret edince Yaser bir yumrukla karşılık veriyor. Mesele mahkemeye düşünce bütün ülke ayağa kalkıyor. Lübnan’ın Oscar adayı olarak seçilen film, 5 ve 15 Ağustos’ta Havagazı Fabrikası’nda gösterilecek. 7-13 yaş arasındaki küçükler, filmi aileleriyle birlikte izleyebilecek.

Amerikan rüyası üzerine..

Sean Baker’ın sıcacıklığı, sevimliliği ve canlılığıyla yönettiği içine “Florida Projesi” (The Florida Project), unutulmaz bir dokunaklılık içeriyor. Film, 6 yaşındaki Moone ve arkadaşlarının, okulların tatil olmasıyla birlikte Florida’da yaşadıkları maceralarını konu alır. Cannes’da gösterildiğinden beri senenin en çok konuşulan bağımsız filmlerinden birisine dönüşen Florida Projesi; çocukluk ve Amerikan rüyası üzerine yapılmış son yıllardaki en önemli sinema deneyimlerinden birisi sayılıyor. 13-15 yaş arasındaki çocukların aileleriyle birlikte izleyeceği film, 6 ve 29 Ağustos akşamlarında Havagazı Fabrikası’nda gösterilecek.

Gümüş Ayı Ödülü

Oyuncak gibi setlerin, görsel zenginliğin, masalsı hikâyelerin ustası Wes Anderson’ın Berlin Film Festivali’nin açılışında gösterilen son filmi Köpek Adası, Japonya’da geçen bir animasyon. Seslendirme kadrosu birçok yıldız barındıran filmin kahramanı, Atari adında 12 yaşında bir çocuk. Yaşadığı Megasaki kentinin bütün köpekleri bir çöplük adasına sürülünce, Atari uçan bir araca atlayıp bu adada kendi köpeğini aramaya başlar. Gerisi Wes Anderson’ın sınırsız hayal gücünün yansıması olan aksiyon, macera ve duygu dolu, çocuklarla köpeklerin kahraman olduğu epik bir masal. Film ilk gösterimini 68. Berlin Uluslararası Film Festivali’nde yaptı ve ana yarışma bölümünde de yarışarak Gümüş Ayı En İyi Yönetmen Ödülü’nü ; kazandı. 7 yaş ve üzeri için uygun olan film, 3 ve 29 Ağustos tarihlerinde AASSM’de 7 ve 5 Eylül tarihlerinde ise Havagazı Fabrikası’nda izlenebilecek.

Buz şampiyonunun hazin sonu

İlk olarak Toronto Uluslararası Film Festivali’nde gösterilen "Ben, Tonya", Amerika şampiyonu buz patenci Tonya Harding ve eski eşi Jeff Gillooly’la gerçekleştirilen bir röportaj üzerinden kaleme alınarak Harding’in kariyeri ve 1994 yılındaki komplo skandalına odaklanıyor.

Varoşlardan çıkıp gelen, pek çok önyargıya rağmen Amerika Şampiyonu olan Tonya Harding, kendi jenerasyonunun en yetenekli buz patencilerinden. Üçlü Axel hareketini yapabilen tek Amerikalı kadın sporcu olmasına karşın, skandallar ve aykırı tavırları nedeniyle Amerikan halkı ve medyasıyla yıldızı bir türlü barışmayan Tonya’nın biyografisinin anlatıldığı film, 15 yaş ve üzeri izleyici için uygun. Craig Gillespie’nin yönettiği film, 4 ve 11 Eylül’de AASSM’de, 8 ve 12 Eylül’de Havagazı Fabrikası’nda gösterilecek.

Oscar adayı animasyon

"En İyi Animasyon" kategorisinde Oscar adaylığı kazanan Pervane, baskı ve savaş dönemi Afganistan’ında, haksız bir şekilde tutuklanan babasını aramaya koyulan 11 yaşındaki genç kız çocuğu Parvana’nın hikayesini anlatıyor. Nora Twomey’in yönettiği anismasyon film, 13 yaş üzeri için uygun. Film, 9 ve 19 Eylül tarihlerinde Havagazı Fabrikası’nda.

Efsane aşk, unutmaz bir film

4 kez Oscar adayı Annette Bening ile BAFTA ödüllü Jamie Bell’in övgü alan performanslarıyla konuşulan "Yıldızlar Asla Ölmez" filmi, efsanevi Hollywood yıldızı Gloria Grahame’ın oyuncu Peter Turner’la yaşadığı dokunaklı ve fırtınalı aşkın gerçek hikâyesine odaklanıyor. Sherlock’un yaratıcısı Paul McGuigan’ın yönettiği film, 70’li yılların renkli ve aynı zamanda sade bir portresini ortaya koyuyor. Paul McGuigan’in yönettiği film, 10 ve 26 Eylül tarihlerinde Havagazı Fabrikası’nda gösterilecek. Film, 15 yaş ve üzeri izleyici için uygun.