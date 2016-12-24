Yenilebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmeli çağrısı

İzmir’deki bir firmanın Rüzgar Enerji Santrali (RES) Proje Koordinatörü Erman Kaya, dünya devi şirketlerin üretimde yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiğini belirterek, Türk şirketlerinin de artık bir an önce bu kanala ağırlık vermeleri gerektiğini söyledi.

Büyük boyutlarda üretim gerçekleştiren tesisler tek tek yenilenebilir enerji kaynaklarıyla kendi enerjilerini karşılama yöntemine geçerken, dünya devi Google da, bu ay başında yaptığı açıklamayla enerjisini yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlayacağını duyurdu. 2017 yılında dünyada çok sayıda sanayi kuruluşunun da bu kervana katılması beklenirken, Abk Çeşme RES Proje Koordinatörü Erman Kaya, Türkiye ve Türk şirketlerinin de küresel rekabet ortamında varolabilmesi için yenilenebilir enerji kaynaklarına geçmesi gerektiğini kaydetti.



Gelişmiş ülkeler enerji kaynaklarına yatırım yapıyor

Uluslararası danışmanlık ve denetim şirketi EY’nin "48’inci Yenilenebilir Enerji Ülke Çekiciliği Endeksi" (RECAI) sonuçlarına göre Mayıs 2016’da gelişmekte olan piyasaların gerisine düşen Avrupa ülkelerinin yeniden ivme kazandığına dikkat çeken Kaya, "Gelişmiş ülkelerin yeniden yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük yatırımlar yaptıklarını görüyoruz. 40 ülkenin yenilenebilir enerji yatırımları bakımından sıralandığı endekste Fransa, önümüzdeki üç yıllık dönemde 3 GW’lik yeni güneş enerjisi kapasitesi oluşturmaya yönelik planıyla bir basamak tırmanarak 7’nci sıraya yükseldi. Ayrıca ülkede güneş paneli üretimini gerçekleştirecek bir fabrikanın inşaatı da devam ediyor. Endekste Belçika 18, İsveç 20, İrlanda 30, Norveç 32 ve Finlandiya’nın 35’inci sıraya yükseldiğine tanık oluyoruz. Endekste ABD 1, Çin 2, Hindistan 3, Şili 4 ve Almanya ise 5’inci sıradaki yerlerini koruyor. Almanya ile Norveç arasında inşa edilecek 2,3 milyar dolarlık denizaltı tüneliyle ilgili çalışmalar ise iki ülke arasında yeni bir hidro-rüzgar tesisi kurulmasına olanak tanıyor" diye konuştu.



"Yenilenebilir kaynaklarını kullanmaya başlamamız şart"

Kasım 2016’da yürürlüğe giren Paris Antlaşmasının iklim değişikliğine doğrudan etki eden, enerji sektöründe değişimi sağlayıcı bir rolü bulunduğunun da altını çizen Kaya, şunları söyledi:

"Petrol ve gaza yapılan yatırımlar azalırken, temiz enerjinin en önemli unsurlarından yenilebilir enerji yatırımları ise dünya genelinde artıyor. Dünyanın enerji ihtiyacı artmaya devam ederken, enerji sektörü bu artışı yenilebilir enerji yatırımlarına ciddi bir hız vererek sektörün profilini değiştiriyor. Türkiye olarak bizim de, doğal gaz tedarik aksamaları ve diğer santrallerin yetersiz kalması sonucunda, serbest piyasadaki enerji fiyatlarının orantısız yükselişlerini yaşamamamız için yenilenebilir kaynak yatırımlarına ağırlık vermemiz gerekiyor. İngiliz hükümeti iklim değişikliği hedefini tutturmak için desteklediği düşük karbon enerjsini üçüncü çeyrekte bir yıl öncesine göre artırdı ve yüzde 45.3 seviyelerinde gerçekleştirdi. Artışın nedeni ise yeni rüzgar enerjisi santralleri ve güneş enerjisi tesislerin sisteme dahil olması; ayrıca ülkede birçok kömür enerjisi istasyonlarının kapanmaya başladığı belirtiliyor. Bu dünya için çok güzel bir gelişme. Türkiye olarak biz de yenilenebilir enerji üretimimizi artırarak, hem ülkemize hem de dünyamıza daha fazla katkıda bulunabiliriz. Ayrıca tüm dünyanın yerli yenilenebilir enerji kaynaklarına yöneldiği günümüzde küresel rekabet ortamında varolabilmemiz için ithal fosil kaynakların yerine, bir an önce yerli yenilenebilir kaynaklarını kullanmaya başlamamız şart."