Yenişakran halkından İZSU’ya kanalizasyon tepkisi

Toplanan kalabalık, konunun çözüme kavuşturulmasını istedi.

Yenişakran Mahallesi sakinleri, son günlerde kanalizasyon nedeniyle ortaya çıkan kötü kokudan dolayı muhtarlık önünde bir basın açıklama yaptı. Kanalizasyonun sürekli taştığını ifade eden vatandaşlar, ’Uygarca Yaşamak Şakran’ın Hakkıdır’ şeklinde sloganlar attı. Defalarca konu hakkında İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)’ne dilekçe ile başvurduklarını ifade eden vatandaşlar, konunun bir anca çözüme kavuşturulması gerektiğini ve halk sağlığının tehlikede olduğunu belirtti.

Yenişakran Mahalle Muhtarı Metin Yıldız, bürokrasi ve prosedürler nedeniyle sürecin çok yavaş işlediğini söyledi. Yıldız, "Göreve geldiğimde ortalama 3 bin 700 olan nüfusumuz şuan 5 bine dayandı; göç hala devam ediyor. Yaz mevsiminde bu rakam 10 bin kişiye kadar ulaşıyor. En önemlisi İzmir halkı artık kuzeyindeki yerleşim yerlerine göç ediyor. Aliağa’da göç buraya yapıyor. Doğal olarak yazın su tüketimi fazlalaşıyor. Fosseptikler de hali ile çabuk doluyor. Zaman geliyor iki tane vidanjör çekim yapmaya yetişemiyor. O zaman da taşkınlar başlıyor, koku oluyor, hastalığa davetiye çıkarıyor. Bir de yapılan masraf, iş kaybı birçok konularda bu günümüzün yaşam şartlarına uymayan sonuçlara katlanmak zorunda kalıyoruz. Yeni nesil çocuklara fosseptik çukurunun ne işe yaradığını, uygulamanın nasıl olduğunu anlatmakta zorlanıyoruz. 10 Yaşındaki çocuk bile uygulamaya anlam veremiyor" dedi.

"Halk sağlığı tehlikede"

Şakran Mahallesi’nde fosseptik çukurlarının dolarak taşması sebebiyle Sakran Mahallesi’nde pis bir kokunun hakim olduğunu söyleyen Muhtar Metin Yıldız, şöyle devam etti:

"Halk sağlığı tehlikede. Vidanjörler yetişmiyor. 80 hane fosseptiğin çekilmesi için dilekçe verdi, sırada bekliyor. İzmir’in kuzeyindeki nadir tatil beldelerinden biri olan Yenişakranımıza hizmet ulaşmıyor. Kanalizasyon medeniyetin en önemli gelişmelerinden biridir. Biz artık bu sorunun çözülmesini istiyoruz."

Grup, basın açıklamasının ardından sorunsuzca dağıldı.