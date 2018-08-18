Yerde bulduğu para dolu cüzdanı sahibine vermek yerine cebine attı

Cüzdanı yerde gören şahsın, içi para dolu cüzdanı beline soktuğunu gören Aşkın Acargür, şahıs hakkında “Hırsızlık” suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu.

31 Temmuz 2018 tarihinde saat 08.00 sıralarında İzmir’in Alsancak semtindeki iş yerini açtıktan sonra vergisini yatırmak üzere bisikletiyle yola çıkan reklamcı Aşkın Acargür, içinde 785 euro ve 3 bin 100 TL bulunan cüzdanının cebinde olmadığını fark edince şoke oldu. Bisikletiyle geldiği yolları kontrol eden Acargür, cüzdanını bulamayınca çareyi güvenlik kameralarını kontrol etmekte buldu.

İş yerinin bulunduğu sokaktaki bir güvenlik kamerasını inceleyen Acargür, izlediği görüntülerle bir şok daha yaşadı. Görüntülerde, cüzdanını düşürdüğü sırada karşıdan gelen bir şahsın cüzdanı hemen yerden alıp beline gizlediğini fark eden Acargür, soluğu savcılıkta aldı. Kendisine haber verebilecek mesafedeyken cüzdanını alıp giden şahıs hakkında “Hırsızlık” suçlamasıyla savcılığa başvurduğunu kaydeden Aşkın Acargür, “Güvenlik kamerasını incelediğimde bir şahsın yere düşen cüzdanımı alıp gittiğini fark ettim. Bana seslenmeden cüzdanımı alıp gitmiş. Cüzdanımın içinde 785 euro ve 3 bin 100 lira para ile kimliğim, ehliyetim ve banka kartlarım vardı. Sanki kendi malıymış gibi alıp hemen beline soktu cüzdanı. Komşularım bu adamın devamlı buradan geçtiğini söyledi. Cüzdanı alıp giderken etrafı da kontrol etmiş” dedi.

Acargür, cüzdanını alıp giden şahsı görenlerden polisi aramalarını isterken, şahsın bulunacağından emin olduğunu dile getirdi.