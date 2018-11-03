Yerel derbinin kazananı Çeşme Belediyespor oldu

Süper Amatör Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Çeşme Belediyespor ve Alaçatıspor arasında oynanan yerel derbi maçını Çeşme Belediyespor 1-0 kazandı.

Ezeli rakip Çeşme Belediyespor - Alaçatıspor derbi maçı, Çeşme Sahası'nda oynandı.

Derbi maçı, Alaçatıspor taraftarlarının sahaya attıkları çok miktardaki meşale nedeniyle 6 dakika geç başladı. Atılan meşalelerin çıkardığı yoğun duman, maçın başlamasına engel oldu.

Karşılıklı ataklarla başlayan maçta, ilk golü 34. dakikada Çeşme Belediyespor buldu. İsmet Gökseloğlu'nun attığı golle Çeşme Belediyespor 1-0 öne geçti. Çok sayıda sarı kartın çıktığı maçta, 41. dakikada penaltı bulan Alaçatıspor, Çeşme Belediyespor'un kaptanı ve kalecisi İbrahim Gören'i aşamadı. İbrahim Gören'in alkışlanacak kurtarışı sonucunda Çeşme Belediyespor ilk yarıyı 1-0 önde kapadı.

Maçın ikinci yarısı ise sahaya giren bir köpek nedeniyle gecikmeli başladı. Köpeğin saha dışına çıkarılmasının ardından başlayan maç, her iki takımın karşılıklı atakları ile devam etti. Maçın 78. dakikada penaltı kazanan Çeşme Belediyespor, penaltı atışını gole çeviremedi. Her iki takım da maç sonuna kadar buldukları gol pozisyonlarını değerlendiremeyince, derbi maçı 1-0 Çeşme Belediyespor'un üstünlüğü ile sona erdi.

Galibiyet sevinci saha dışına taştı

Yeni hocası Zafer Çağın'ın yönetiminde çıktığı zorlu derbi maçını Çeşme Belediyespor'un kazanması, taraftarları da sevince boğdu. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahaya inen Çeşme Belediyespor taraftarları, takım oyuncularını sevinçle kucakladı. Çeşme sahasında uzun süre devam eden galibiyet sevinci, saha dışına taştı. Çeşme Belediyespor taraftarları, Çeşme çarşısında yürüyüş yaparak galibiyeti kutladılar.

Şerif Gün: "Küfürlü tezahüratlara üzüldüm"

Maçın ardından bir değerlendirme yapan Çeşme Belediyespor Kulübü Başkanı Şerif Gün, kan değişikliğinin tam zamanında gerçekleştirildiğini vurgulayarak, "Yeni Teknik Direktörümüzle birlikte çıkışa başladık. İnanıyorum ki, bundan sonra çok daha iyi olacak. Biz iyi takımız. Stresli maç oldu. Beni üzen, her iki takımın küfürlü tezahüratlarda bulunması oldu. Kazasız belasız maçın sonuçlanmasına sevindim. Kötü tezahürat konusunda çok rahatsızım. Şarkılar, marşlar söyleyelim. Kkendi takımımızı, sesimiz kısılıncaya kadar destekleyelim. Ama lütfen analara, bacılara kadar varan kötü tezahüratlarda bulunmayalım. Futbolda rekabet güzel. Futbolu bir eğlenceye çevirelim. Kazanan tabi ki sevinecek. Çok doğal. İlçemizin iki güzide takımının maçının olaysız bitmesine sevindim. Çeşme Belediyespor'un, bundan sonraki maçlarda çıkışına devam edeceğine inanıyorum. Çeşme Belediyespor'da her şey vardı. Yeni hocamız, helvayı en iyi şekilde kotardı. Bugünler, başlangıç günlerimiz. Ligin sonunda inanıyorum ki, arzuladığımız hedefe varacağız" diye konuştu.

Zafer Çağın: "Çok kısa sürede krizi iyi yönettik"

Çeşme Belediyespor'un yeni Teknik Direktörü Zafer Çağın da maçın ardından yaptığı değerlendirmede, yarımada derbisinin her zaman zor geçtiğini belirterek, "Favoriler kazanacak diye bir şey yok. Alaçatıspor, puan olarak bizden çok öndeydi. Ama biz çok kısa olan sürede, krizi çok iyi yönettik. Arkadaşlarımız, verdiğimiz görevleri harfiyen yerine getirdi. Fiziksel kayıplarda, koşu tempomuzu ve taktik anlayışımızı biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Zaman zaman oyun içerisinde sıkıntılı anlar yaşadık. Oyunu tutmakta sıkıntı yaşıyoruz. Bazı oyuncularımızın sakatlıkları var. Sakatlıklar yüzünden oyuna eksik başlamış oluyoruz. Ama takımımdan ümitliyim. Sezon sonunda ipi göğüsleyen takım olacağımıza inanıyorum. Biraz zamana ve süreye ihtiyacımız var" şeklinde konuştu.

"Toparlanma sürecine girdik"

Teknik Direktör Çağın, sözlerini şöyle tamamladı: "Futbol, kas gücüne bağlı olarak, yetenek ve becerilerimizi, birlikte düşünce paylaşımıyla hayata geçirmektir. Biz de arkadaşlarımızla bunu yapıyoruz. Bu hafta özellikle, hem mentel anlamda, hem de fiziksel anlamda ve taktiksel anlamda çalışmalar yaparak, iyi bir sonuç aldık. Alaçatıspor'u da tebrik ediyorum. Onlar da çok iyi oynadılar. Skor daha farklı olabilirdi. Ama her şeyde bir hayır var. Toparlanma sürecine girdik. Bundan sonraki süreçte, çok daha iyi Çeşme Belediyespor olacak. Çeşme Belediyespor - Alaçatıspor maçları, bilindiği gibi gergin geçiyor. Çeşitli konuşmalarla ortam geriliyor. Spor, dostluk, dayanışma ve kaynaşmadır. Sporu gergin hale getirmemek gerekir. Futbolda rekabet elbette olacaktır. Ama birbirimizi kırarak, inciterek bir yere varamayız. Ülke olarak, sevmeye ve sevilmeye ihtiyacımız var. İyi bir takımız. Yarışa belki geriden başladık, ama şampiyon olmanın çok fazla bir önemi yok. Önemli olan Play-Off'a kalabilmek. Play-Off maçlarında başarılı olabilmek önemli. İlerleyen süreçte iyi şeyler olacak. Kulüp Yönetimi bizler için çok iyi şeyler yapıyor. Bunun karşılığını da bizim vermemiz gerekiyor. Önümüzdeki hafta Kemalpaşa Esnafspor ile oynayacağız. Onlar da ligde bizim üzerimizde yer alıyor. Bu maçı kazanmak bize büyük bir avantaj getirecektir. Oyuncularımız, bazen yapmak istediklerini yapmakta sorun yaşıyorlar. Bugünkü maçımızda, kaçırdığımız penaltı ve değerlendiremediğimiz gol pozisyonları vardı. Skor çok farklı olabilirdi."