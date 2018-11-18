Yerli ve milli yemek kartı ‘Yemekmatik' İzmir'de tanıtıldı

Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu tarafından çıkarılan ilk yerli ve milli yemek kartı olan ‘Yemekmatik'in tanıtımı İzmir'de yapıldı.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan tanıtım toplantısına Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu üyeleri katıldı. Pos cihazına sahip olan tüm işletmelerde kullanılacak olan yeni kartla üye iş yerlerinden alınacak olan komisyonun yüzde 12'den yüzde 6'ya düşeceği açıklandı. Basın toplantısında konuşan Türkiye Lokantacılar ve Pastacılar Federasyonu Başkanı Aykut Yenice, “Fransız firmaları 25 yıldır kart parası, cihaz parası, data parası gibi şeylerle 2.5 milyar doları ülkelerine götürdü. Kendi ülkelerinde komisyon oranı yüzde 3'ken, bize bu komisyonu yıllarca yüzde 12'den kullandırdılar. Geçtiğimiz dönemlerde çabalarımızla komisyon oranını yüzde 6'ye indirdiler. Başkan olduğumda ilk icraatım bir komisyon kurup bunlarla savaşmak oldu. 'Yapamazsın' dediler, 'Don Kişot' dediler. Bana destek veren insanlara vefa borcum vardı ve en büyük sıkıntımız buydu. Karşımızda her şeyi satın alabilecek bir dev vardı. Bugün o kuruluşlara diz çöktürüyoruz” dedi.

Rekabet Kurulunca geçtiğimiz günlerde yemek kartı sektöründe faaliyet gösteren firmalara 7.7 milyon lira ceza verildiğini hatırlatan Yenice, “22 Kasım sabahından itibaren artık bu adamların son günü. Artık yüzde 6'dan fazla komisyon olmayacak. Geçmiş dönemlerde bazı kart firmaları çıkmıştı ve gece yarılarında kaçıp gittiler. Bu Fransızlar da aynı şeyi yaparsa paralarımızı kimden alacağız? Kartımız yerli ve milli olmalıydı. Mevcut kartlardan farklı olmalıydı. Bunları yapmayı başardık. Türkiye'nin yerli ve milli ilk kartı size büyük olanaklar sağlayacak. Bir yıl içinde federasyona bağlı 130 bin iş yerimizi kartlandıracağız. Önümüzdeki süreçte bu karttan alınan yüzde 6 komisyonu tekrar size iade edeceğiz. Türkiye'nin en büyük kooperatifini kuruyoruz. Bunu da yaptığımız zaman yüzde 6 komisyonu size yüzde 16 olarak geri vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Yemekmatik CEO'su Mustafa Yavuz da ilginin çok fazla olduğunu söyleyerek, kısa sürede bu kadar çok ilgi beklemediklerini ifade etti.