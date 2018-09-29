Yerli yazılımla sektörde fark oluşturacaklar

Yaşar Üniversitesi Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölümü öğrencileri, 30 ülkede 15 dilde hizmet veren IAS firmasının geliştirdiği yerli kurumsal kaynak geliştirme yazılımı Canias ERP'yi öğrenecek.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer ile IAS Danışmanlık Yöneticisi Barış Çığır tarafından Canias ERP Laboratuvarını hayata geçiren protokol Selçuk Yaşar Kampüsü'nde imzalandı. Üniversite olarak özellikle milli sermaye ile kurulmuş kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapmayı önemsediklerini dile getiren Prof. Dr. Cemali Dinçer, "Türkiye'de nitelikli insan gücünün yetiştirmesinde önemli bir görev üstlenen üniversitelerin, yine nitelikli insan gücü ile oluşturulan yeni sistemlere, yazılım, teknolojik gibi alanlara gereken önemi göstermesi gerekir" dedi.

Hem öğrenciyi hem sektörü destekleyen eğitim

Öğrenciyken elde edilen mesleki deneyimin önemine değinen IAS Danışmanlık Yöneticisi Barış Çığır, "Kişiler, sahada çalışarak tecrübe kazanır ve kendini geliştirme imkanı bulur. Sahada uzun yıllardan beri çalışan biri olarak bu tarz pratiklerin öğrencilik sürecinde edinilmesinin büyük önem taşıdığını düşünüyorum. Bu eğitimler, hem öğrencilerin kendilerini geliştirmesi hem de sektöre donanımlı bireyler yetiştirilmesi açısından çok önemli" diye konuştu.

"Bu eğitim öğrenciler için altın bilezik"

Bilgi sistemleri yönetiminin işletmelerin tüm alanlarında olduğu gibi lojistik alanında da giderek önem kazandığına değinen Uluslararası Lojistik Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yiğit Kazançoğlu da "Lojistik firmalarının kurumsallaşması, maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliklerinin arttırılması için süreçlerin analiz edilmesi ve sürekli olarak iyileştirilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan yönetim bilgi sistemleri ve kurumsal kaynak planlaması yani ERP yazılımları giderek yaygınlaşmakta. Yerli bir kurumsal kaynak planlaması yazılımı olan Canias ERP de bu açıdan ülkemizde etkin ve yaygın olarak kullanılan bir yazılım. Eğitim sonunda öğrencilerimize yapılacak olan sınav sonucunda Canias ERP sertifikası verilecek. ERP yazılımı kullanma becerisine sahip öğrencilerin mezun olduklarında aranan iş gücü olacaklarını düşünüyoruz. Bu eğitim, öğrenciler için altın bilezik değeri taşıyor" bilgisini verdi.