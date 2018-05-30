Yeşil Köşk İzmirlilerin hizmetinde

Dr. Necdet Budak’ın talimatıyla restore edildi. İzmir Valisi Erol Ayyıldız, EÜ personeli ve öğrencisi gazi, şehit yakınları ile engellilerin katıldığı iftar programıyla açılan köşk, İzmirlilerin hizmetine sunuldu.

Türkiye’nin en görkemli köşklerinden biri olan ve geçmiş dönemde sosyal tesis olarak kullanılan Yeşil Köşk, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak’ın talimatı ile yenilendi. Köşk hizmete, EÜ personeli ve öğrencisi gazi, şehit yakınları ile engellilerin de bulunduğu 200 kişinin katıldığı iftar programıyla açıldı. Programa, İzmir Valisi Erol Ayyıldız, EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, rektör yardımcıları ve daire başkanları da katıldı.

Gecede konuşan İzmir Valisi Ayyıldız, “Bu güzel günlerin kıymetini bilerek yarına daha güzel hazırlanmayı rabbim hepimize nasip etsin. Bu işe vesile olan çok değerli Rektörümüzü tebrik ediyorum. Görüyoruz, Necdet Bey Ege Üniversitesi’ne ayrı bir hava, ayrı bir güzellik ve heyecan kattı. İnşallah o heyecan İzmir’imizi de üniversitemizle güzel yerlere taşıyacaktır” dedi.

Rektör Budak ise “Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Tuttuğumuz oruçlarımızı, ibadetlerimizi kabul etsin. Yolumuz açık olsun. Üniversitemiz bünyesinde bütün tarihi yapılar gözbebeğimiz. Bu yapıların yaşaması gerekiyor. Yeşil Köşkümüzü hem üniversitemize hem de İzmir’imize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.

Yeşil Köşk

20. yüzyılın son çeyreğinde kullanılan Pandispanya Köşkü isminden sonra, günümüzde Yeşil Köşk adıyla bilinen yapının, 19. yüzyılın son çeyreğinde ithalat ve ihracat işleriyle uğraşan İzmirli tüccar D. A. Bardisbanian tarafından yaptırılmış olduğu tahmin ediliyor. 1986 yılındaki onarımı sonrası bir süre üniversiteye gelen üst düzey ziyaretçiler için konukevi işlevi görmüş olan köşk, 1993 ve 1995 yıllarındaki onarımlar sonrası, günümüzde üniversitenin akademik ve idari personeli ile öğrencilerine kafeterya ve restoran olarak hizmet veren bir sosyal tesis olarak kullanılıyor.

Sadece Ege Üniversitelilere değil İzmirlilere de hizmete verecek olan köşk 500 araç kapasiteli otoparkı, bin kişilik kokteyl alanı, profesyonel ekibi ve kendi bünyesinde yer alan mutfağı ile İzmir’in nezih mekanlarından biri olmaya aday.