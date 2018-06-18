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18 Haziran 2018 16:29

Yeşil sahanın yıldızları Alaçatı’ya akın etti

İZMİR (İHA) – Liglerin tatile girmesiyle soluğu İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de alan ünlü futbolculardan Cenk Tosun, Burak Yılmaz ve Teknik Direktör Yılmaz Vural ile popçu Çağla, felekten bir gece çaldı.

Yeşil sahanın yıldızları Alaçatı’ya akın etti

18 Haziran 2018 16:29


Alaçatı’nın ünlü restoranlarından birinde bir araya gelen popçu Çağla, yeni çıkan single çalışmasını yakın dostları olan Teknik Direktör Yılmaz Vural, futbol menajeri Metin Korkmaz ile sahaların yıldız futbolcuları Burak Yılmaz ve Cenk Tosun için seslendirdi.


Ünlü popçunun şarkısını seslendirmesinin ardından görüşünü dile getiren Teknik Direktör Yılmaz Vural, kıpır kıpır bir şarkı olduğunu söylerken, ünlü futbolcu Burak Yılmaz da “Şarkıyı Çağla’nın yorumuyla ve yeni haliyle çok beğendik, ağzına sağlık. Bu yaz bol bol dinlenebilecek bir parça olmuş” dedi. Cenk Tosun da “Saz mı Caz mı tam bir yaz şarkısı olmuş. Dinlerken keyif aldım” diye konuştu.


Parçanın sevilmesinden dolayı mutlu olduğunu kaydeden Çağla ise sesinin kısıldığını belirterek, “Çok fazla konuşamıyorum. Beni Yılmaz ağabeyim övsün” diye espri yaptı.




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