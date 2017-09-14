Yeşilçam efsanesine vefa günü

Akşamında ise usta sanatçı için anma programı düzenlendi.

Türk sinemasının unutulmaz ismi Tarık Akan, ölümünün birinci yılında Karşıyaka’da anıldı. İnönü Mahallesi’nde yapılan ve usta sanatçının adını taşıyan park da, görkemli bir törenle hizmete açıldı. 850 metrekaresi yeşil alan olmak üzere, toplam bin 350 metrekarelik alanda kurulan parkta, oturma alanları ile spor aletleri oluşturuldu. Parkın içine Tarık Akan’ın birebir ölçülerindeki heykeli de konuldu. Aile bireyleri ve sevenleri, heykelin önünde fotoğraf çekildi.

Ayakta alkışladılar

Aynı günün akşamında Bostanlı Suat Taşer Açıkhava Tiyatrosu’nda, Tarık Akan için bir de anma programı düzenlendi. Etkinliğin başında usta isim, tüm salon tarafından dakikalarca ayakta alkışlandı. Gecenin sunuculuğunu Orhan Aydın yaptı. Kızı Özlem Üregül bir şiirle, Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ise mektupla Akan’ı andı. Sunay Akın Tarık Akan’la ilgili bilinmeyen hikayeleri anlatırken, Arif Keskiner ise hatıralarını paylaştı. Sadık Gürbüz de Akan’ın sevdiği şarkıları dillendirdi. Her iki etkinliğe; Tarık Akan’ın oğulları Özgür ve Barış ile kızı Özlem Üregül, aile bireyleri, Nazım Hikmet Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral, sanatçı Sunay Akın, Orhan Aydın, Ali ve Aysun Kocatepe ile Sadık Gürbüz de katıldı.

“İyi bir mühendis, iyi bir baba, iyi bir Atatürkçü”

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, “Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyete sımsıkı bağlı olan; sinema oyunculuğunun ve sanatın, magazin sayfalarından geçmediğini gösteren, filmleriyle topluma bir şeyler kazandıran, adam gibi bir adam için buradayız. İyi bir mühendis, iyi bir baba, iyi bir Atatürkçü, iyi bir devrimci için bir aradayız. Karşıyaka sokaklarında gezerseniz vefanın tadını alırsınız. Tarık Akan Parkımızla bizim için önemli bir eksiği daha kapatmış olduk. Ruhundaki güzelliği duruşuyla bizlere sunan Tarık Akan’ı şükranla anıyorum. İnanıyorum ki çocukları da onun izinden gideceklerdir. Ardında is değil, iz bırakan bir babanın mirasını en iyi şekilde yerine getireceklerdir” dedi.

Tarık Akan’ın oğlu Özgür Üregül de, “Babamın adını yaşatacak bu park için, başta Karşıyaka Belediye Başkanımız Hüseyin Mutlu Akpınar olmak üzere, emeği geçen herkese ve anma gecemizde yanımızda olan tüm katılımcılara, ailem adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Oral ise “Bizler Tarık Akan’ı tanıma şansına sahip olan arkadaşları olarak, onun kişiliğinde hep doğruluğun, dürüstlüğün, hayat karşısında onurlu duruşun örneklerini izledik. Büyük sanatçı özelliğini iyi insan olma özelliğiyle birleştirdi” sözleriyle, dostları adına usta sanatçıyı andı.