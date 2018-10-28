‘Yeşilçam' oyununa büyük ilgi

Her hafta farklı bir sanat faaliyetinin yürütüldüğü Torbalı Belediyesinde, Tire Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen ‘Yeşilçam' isimli oyun beğeni ile izlendi.

Geçen hafta hayatında hiç tiyatroya gitmemiş öğrencileri tiyatro ile tanıştıran Torbalı Belediyesi, sanatsal faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Sanat faaliyetleri yakından takip edenler bu hafta da ‘Yeşilçam' isimli tiyatro oyununu izledi. Torbalı Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelenen tiyatro oyununa ilçe halkının ilgisi oldukça yoğundu. TRT yapımcılarından Uğur Saatçi'nin yazdığı ‘Yeşilçam' adlı oyunu Tire Kutsan Anadolu Lisesi Edebiyat Öğretmeni Nebiha Yücel yönetti. Tire Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen oyun beğeni ile izlendi. Tiyatro oyununda, 1960'lı yıllarda Yeşilçam'ın efsane oyuncusuna aşık olan Arif isimli bir gencin aşık olduğu sanatçıya ulaşmak adına film çekme arzusu anlatılıyor. Oyuncuların tamamının öğretmen olduğu tiyatro oyununda Arif'in başından geçen olaylar, Torbalılı sanatseverlerden büyük alkış aldı.

“Sanat seferberliği başlattık”

Torbalı Belediyesinin sanatseverlere yönelik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini hatırlatan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğin söyledi. "Her hafta farklı bir sanatsal faaliyetin yapıldığı ilçemizde etkinliklere gösterilen ilgi bizi son derece memnun ediyor" diyen Başkan Görmez, “Sosyal ve kültürel etkinliklere ayrı bir önem veriyoruz. Özellikle çocuklarımızın bu tür sanatsal faaliyetleri izlemesi için çaba sarf ediyoruz. İlçede sanat seferberliğini başlattık. Resim sergileri, tiyatrolar, stand-up gösterileri olmak üzere her daldaki faaliyeti ilçe halkımız ile buluşturuyoruz. Son olarak ilçemizde ağırladığımız tiyatro ekibi ‘Yeşilçam' isimli oyun ile bizi Türk sinemasının eski günlerine götürdü. Etkinliklerimiz aralıksız sürecek. Torbalı halkını faaliyetlerimize davet ediyorum” diye konuştu.