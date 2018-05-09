Yeşilçam şarkılarda yeniden hayat buldu

Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda düzenlenen Yeşilçam Şarkıları Konserine, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 1 yıldır sürdüren Türk Müziği Korosu, Şef Erkan Aydın yönetiminde, filmler için yazılan şarkıları, şarkılar için çekilen filmleri, ünlü şarkıların seslendirildiği filmleri, ünlü şarkıcıların oynadığı filmleri, kısacası Yeşilçam’ın en önemli müzikal filmlerinden unutulmaz şarkıları seslendirdi.

Unutulmaz filmlerin şarkıları

Zeki Müren, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Tarık Akan gibi isimlerin oynadığı, gönüllerde taht kuran “Menekşe Gözler”, “Beklenen Şarkı”, “Gözleri Ömre Bedel”, “Katip”, “Beyoğlu Güzeli” gibi Yeşilçam filmlerinde yer alan ve herkes tarafından sevilen “Huysuz ve tatlı kadın”, “Senede bir gün”, “Gölgesinde mevsimler”, “Sevemez kimse seni”, “Veda busesi” gibi 17 unutulmaz eser seslendirildi. Seyirciler de şarkılara eşlik edip konseri coşkuyla izledi.

Gecede, Yeşilçam’a emek vermiş, Türkiye sinemasının temelini oluşturan ustalar da yansıdaki görüntüleriyle anıldı.