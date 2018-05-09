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09 Mayıs 2018 10:25

Yeşilçam şarkılarda yeniden hayat buldu

Yaşar Üniversitesi Türk Müziği Korosu, Şef Erkan Aydın yönetiminde, eski Türk filmlerinin unutulmaz şarkılarını beyaz perdeden sahneye taşıyarak seslendirdiği konserle dinleyicileri Yeşilçam’ın en masum ve duygu dolu zamanlarına götürüp keyifli bir nostalji yaşattı.

Yeşilçam şarkılarda yeniden hayat buldu

09 Mayıs 2018 10:25


Selçuk Yaşar Kampusu Konferans Salonunda düzenlenen Yeşilçam Şarkıları Konserine, Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı, Yaşar Topluluğu Yönetim Kurulu Başkan Vekili İdil Yiğitbaşı, Rektör Prof. Dr. Cemali Dinçer, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.


Çalışmalarını Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 1 yıldır sürdüren Türk Müziği Korosu, Şef Erkan Aydın yönetiminde, filmler için yazılan şarkıları, şarkılar için çekilen filmleri, ünlü şarkıların seslendirildiği filmleri, ünlü şarkıcıların oynadığı filmleri, kısacası Yeşilçam’ın en önemli müzikal filmlerinden unutulmaz şarkıları seslendirdi.



Unutulmaz filmlerin şarkıları


Zeki Müren, Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit, Kadir İnanır, Tarık Akan gibi isimlerin oynadığı, gönüllerde taht kuran “Menekşe Gözler”, “Beklenen Şarkı”, “Gözleri Ömre Bedel”, “Katip”, “Beyoğlu Güzeli” gibi Yeşilçam filmlerinde yer alan ve herkes tarafından sevilen “Huysuz ve tatlı kadın”, “Senede bir gün”, “Gölgesinde mevsimler”, “Sevemez kimse seni”, “Veda busesi” gibi 17 unutulmaz eser seslendirildi. Seyirciler de şarkılara eşlik edip konseri coşkuyla izledi.


Gecede, Yeşilçam’a emek vermiş, Türkiye sinemasının temelini oluşturan ustalar da yansıdaki görüntüleriyle anıldı.




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