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01 Temmuz 2017 14:03

Yeşim Salkım Domates Festivalinde sahne aldı

Ünlü şarkıcı Yeşim Salkım, İzmir’in Bergama ilçesinde düzenlenen Domates Festivalinde sahne aldı.

Yeşim Salkım Domates Festivalinde sahne aldı

01 Temmuz 2017 14:03


Bakırçay havzası domates üreticileri, Bergama Belediyesi, Bakırçay Havzası Tarım Turizm Geliştirme ve Güzelleştirme Derneği ve Bölcek Mahalle Muhtarlığı işbirliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen Bölcek Domates Festivali’nde buluştu. Festivalde pop müziğinin başarılı ismi Yeşim Salkım sahne aldı.


Bu yıl ilk defa düzenlenen festivalde sahne alan Yeşim Salkım birbirinden güzel şarkılarını Bölcek Meydanını dolduran binlerce hayranı ile birlikte söyledi.


Festivale Bergama Belediye Başkan Yardımcıları Ali Kahyaoğlu ve Ümit Atlam, Bergama Garnizon Komutanı Tank Yarbay Murat Sağlık, mahalle muhtarları ve çok sayıda üretici katıldı. Bergama Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları Topluluğu ve Bergama Kılıç Kalkan Ekibinin yöresel oyunları ile renklendirdiği festivalde üreticiler Yeşim Salkım konseri ile eğlendi.



"Bölge için birlik ve kooperatif önemli"


Domatesin bölgenin en önemli ürünü olduğunu belirten Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kahyaoğlu bu yıl ilki gerçekleşen Bölcek Domates Festivali’nin gelecek yıllarda ülke çapında bir festivale dönüşmesini dileyerek, "Domates şu anda pamuğun da içinde bulunduğu durumu göz önünde bulundurursak bölgemiz için en önemli ürün. Gerek coğrafi koşullar gerek hava koşullarından kaynaklanan nedenlerle dünyanın en kaliteli domatesin üretildiği, en kaliteli salçalarının üretildiği bir yörede yaşıyoruz ve bunun kıymetini bilmeliyiz. Fakat domates üreticileri zaman zaman aşılması zor sıkıntılarla karşı karşıya kalıyorlar. Bu toplantıda üreticilerimize bir öneride bulunmak istiyorum. Bölgemizde domates üreticilerinin özel bir birliği ya da kooperatifi yok. Bu birliğin ya da kooperatifin üreticiler tarafından kurulması domates açısından çok önemli olacaktır. Bu birik oluştuktan sonrada sözleşmeli üretim modeline geçilerek arz ve talep doğrultusunda üretimin planlanması ve ürünün elde kalmadan, ziyan etmeden pazarlamasının çok rahatlıkla gerçekleşebileceğine inanıyorum. Bu yıl birincisini düzenlediğimiz bu festivalin de bu birliğin kurulmasına vesile olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.




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