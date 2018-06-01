Yetersiz uyku obeziteye neden olabilir

Uyku problemi yaşayan kişilere rahat bir uyku sağlayacak besin önerileri sunan İzmir Yaşar Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ruhan Aşkın Uzel, “Süt, marul, melisa çayı gibi gıdalar tüketilmeli” dedi.

“Daha zinde bir beyin ile güne başlamak ve iş temposunu yönetebilmek için sağlıklı ve yeterli beslenilmeli, düzenli ve yeterli uyunmalı, planlı bir iş yükü oluşturulmalı” diyen Dr. Uzel, kas yapım ve onarım faaliyetlerinin uyku halindeyken gerçekleştiğine dikkat çekti.

Hangi gıdalar faydalı

Uyku problemi yaşayan bireylerin hangi gıdaları tüketip tüketmemeleri gerektiğini belirten Dr. Uzel, “Uykuya çok yakın bir saat olmamak şartıyla süt içilebilir. Sütte bulunan triptofan aminoasiti, uykuya daha rahat dalmayı sağlar. Bu olumlu etki muz, bal, badem, ceviz gibi kuruyemişlerden ya da tahıl ürünlerinden uygun miktarda tüketildiğinde de görülebilir. Yine uyku düzenleyici etkiye sahip olduğu için marul tüketilebilir. Yatmadan önce tüketilen 5-6 yaprak marul düzenli ve kaliteli bir uyku sağlar. Özellikle akşam yemeğinde daha az yağlı besinleri tüketmek ve sık ara öğünlü bir beslenme tarzını benimsemek çok önemli. Böylece vücut enerji ve metabolizma dengesini daha iyi kuracaktır ve uyku düzenini sağlayacaktır. Hızlı yemek yenmemelidir. Çünkü hızlı yemek kandaki şeker seviyesinde ani dalgalanmalara yol açabilir, sindirim bozukluğuna neden olabilir. Melisa ve papatya başta olmak üzere bitki çayları da uyku için olumlu etki göstermektedir" ifadelerini kullandı.