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07 Temmuz 2017 10:51

Yıl 2017 ama eşeklerle su taşıyorlar

İzmir’in Tire ilçesindeki bir mahallede 35 yıldır su olmaması nedeniyle vatandaşlar çeşmelerden eşeklerle su taşırken, bazen de ihtiyaçlar hazır sulardan karşılanıyor.

Yıl 2017 ama eşeklerle su taşıyorlar

07 Temmuz 2017 10:51


Tire ilçesinin en büyük mahallelerinden olan Derebaşı Mahallesi’ndeki evlerin musluklarından 35 yıldır su akmıyor. Yıllardır su olmayan mahallede vatandaşlar içmeye bile kimi zaman su bulamıyor. Suların akmaması nedeniyle de zaman zaman ortaya ilginç görüntüler çıkıyor.



Eşeklerle evlere taşıyorlar


Vatandaşlar, su ihtiyacını mahalle içerisindeki çeşmelerden veya su kuyuları olanlardan karşılarken, bu su bidonları ise eşekler yardımıyla evlere taşınıyor. Bölgede su olmadığı için tarım neredeyse durma noktasına geldi. Yıllardır su olmadığını ifade eden vatandaşlar, barajın ise mahallerine bir faydası olmadığını söyledi.



Kahvehanelerde hazır su satılıyor


Banyo yapmak için bile zor su bulan vatandaşlar, mahalledeki kıraathanelerde de hazır su tüketiyor. Mahalle sakinleri yetkililere çağrı yaparak, sorunun artık çözülmesini istedi. Susuz bir hayatın olmadığını ifade eden vatandaşlar, çok sıkıntı çektiklerini de sözlerine ekledi.




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