Yılbaşı gecesi kullandığı uyuşturucu sonu oldu

İzmir’in Buca ilçesinde iddiaya göre yılbaşını kutlamak için gittiği arkadaşının evinde kullandığı uyuşturucu madde sonucu 24 yaşındaki Meltem Yapıcı, hayatını kaybetti.

Olay, dün gece saatlerinde Göksü Mahallesi 679/36 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 24 yaşındaki Meltem Yapıcı, yılbaşını kutlamak için arkadaşı Mustafa Ö.’nün evine gitti. Yılbaşı kutlamaları sırasında uyuşturucu madde aldığı iddia edilen Yapıcı, kendinden geçerek bulunduğu odada yattı. Mustafa Ö. ertesi gün gece saat 21.30 sıralarında şüphelenerek, Yapıcı’nın bulunduğu odaya gitti. Yapıcı’yı yerde hareketsiz gören Mustafa Ö. durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolün ardından Yapıcı’nın hayatını kaybettiğini belirledi. Ayrıca Yapıcı’nın geçen hafta intihara teşebbüs ettiği öğrenildi. Yapıcının, cesedi savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.