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31 Aralık 2016 11:56

Yılbaşı panayırının geliri onkoloji hastası miniklere

Yılbaşı panayırının geliri onkoloji hastası miniklere

31 Aralık 2016 11:56

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları (GVO), geleneksel yılbaşı panayırından elde edilen gelirleri onkoloji hastası çocuklar ve aileleri yararına faaliyet gösteren vakfa bağışlama kararı aldı.
İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Geliştirme Vakfı Okulları (GVO), geleneksel yılbaşı panayırı, İTÜ İzmir Okulları Kampüsünde gerçekleştirdi. Okul aile birliğinin katkılarıyla hazırlanan birbirinden renkli stantlarda velilerin hazırladığı, pasta, börek ve içecekler panayır alanının kapalı bölümünde satışa sunuldu. Etkinlik kapsamında, ilkokul 2-3 ve 4 sınıf öğrencileri yılbaşı kostümleriyle müzik ve dans gösterisi sundu. Yeni yıl şarkıları da okuyan öğrenciler büyük alkış aldı. Öte yandan İTÜ GVO Spor Kompleksinde eğlenceli spor aktiviteleri de düzenlenirken, panayırdan elde edilecek gelirlerin ise onkoloji hastası çocuklar ve aileleri yararına faaliyet gösteren Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Hastanesi Kurma ve Geliştirme Vakfı (KİTVAK)’na bağışlanmasına karar verildi.
Programda, KİTVAK Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Soncul, İTÜ Geliştirme Vakfı İzmir Okulları Kurucu Temsilcisi Genel Müdürü Esra Sandalcı Adam ve Okul Aile Birliği Başkanı Sevinç Aydın’a vakıflarına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi de verdi. Konuşmasında milletimizin en temel değerleri olan dayanışma ve yardımlaşmayı hep birlikte yaşamak için böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade eden Esra SAndalcı Adam, "Öğrencilerimiz bizim en büyük destekçilerimizden. Onlara yaşam becerilerini kazandırmaya çalışırken onların aynı zamanda sağduyulu, yardımsever bireyler olmalarını çok önemsiyoruz. Bugün başta öğrencilerimiz olmak üzere herkes el ele örnek bir dayanışma örneği sergiledi. Bu dayanışma örneği sonunda elde ettiğimiz tüm gelirleri KİTVAK Vakfına bağışlayacağız. Küçücük gözlerde bir ışık, minicik yüreklerde bir umut olacağız. Bu güzel organizasyona ev sahipliği yapan öncelikle okul aile birliğimize, annelerimize, öğretmenlerimize, öğrencilerimize destek veren tüm İzmirlilere teşekkür ediyorum. 2017 yılının ülkemize barış, birlik, beraberlik aydınlık günler getirmesini diliyorum" diye konuştu.



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