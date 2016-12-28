Yılbaşına özel beslenme programı

Diyetisyen Mesude Evirgen, yeni yıla özel bir diyet hazırladı. Yılın son günü ve 2017’nin ilk günü nasıl beslenilmesi gerektiği hakkında bilgi veren Evirgen, "İki günlük programımıza uyanlar, yılbaşını kilo almadan, hazımsızlık yaşamadan geçirebilirler" dedi.

Yılbaşı sofralarımızda kontrolün elde tutulmasını, abartıya kaçınılmaması gerektiğini belirten Diyetisyen Mesüde Evirgen, "Bu gece en sağlıklı ve bizi mutlu edecek en güzel yemekleri porsiyon kontrolü yaparak tüketmemizde fayda var. Sizi bekleyen uzun sofralar, kalabalık yemekler kaçınılmazdır. Onun neşesi ve mutluluğu içerisinde geçirebileceğiniz bir yemek mutlaka olmalı. Ama sonrasında pişman olmayacağınız şekilde tercihler yapmanızda da fayda vardır. Atıştırmalık, yağlı ve ağır kalorili yiyecekler, olmazsa olmaz ana yemekler, çeşit çeşit mezeler. Sofranın devamında kavrulmuş çerez türleri, meyve ve geceyi sonlandıran tatlı seçenekleri. Ancak kendinizi bu kısır döngünün içerisine sokmadan sağlıklı, lezzetli ve zengin bir yılbaşı sofrası da hazırlayabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken ufacık tüyolar ile mide ve hazımsızlık problemi yaşamadan geceyi geçirmeniz mümkündür" diye konuştu.



"Gün boyu aç kalmayın"

Vücudun kendini iyi ve rahat hissedeceği yemek tercihlerinin hazırlanabileceğine dikkat çeken Evirgen, "Akşama daha fazla yemek için lütfen gün boyu aç kalmayın. Sabahtan hafif beslenerek güne başlayın. Mutlaka ara öğün yaparak akşam yemeğine kadar meyve, diyet kraker ya da süt çeşitleri ile kendinizi akşama hazırlayın. Ana yemek olarak kırmızı et yerine mutlaka tavuk, balık ya da hindiyi tercih edin. Ancak yediğiniz yemeğin uygun yöntemler ile pişirilmesine dikkat edin. Kalp damar rahatsızlığı ve kilo problemi yaşayan bireyler mutlaka sakatat ve şarküteri ürünlerinden uzak durması gerekmektedir. Yemeklerinizin porsiyonlarını küçülterek ve çok çiğneyerek yavaş yavaş yemelisiniz. Hızlı yediğiniz an kan şekeriniz yükselir ve daha fazla yemek yeme durumu ortaya çıkar, böylece vücutta yağ depolanması da artar" ifadelerini kullandı.



Doymuş yağlardan kaçının

Hazırlanan mezelerin, sos ve içeriklerine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Evirgen, "Mayonez, krema ya da doymuş yağlar ile hazırlanmamış olan, kızartmadan uzak, sağlıklı pişirme yöntemleri kullanılarak hazırlanmış mezeleri tercih etmelisiniz. Yeni yıl günü çoğunlukla sıvı ağırlıklı beslenmeye çalışın. Bitki çayları, ayran, kefir ve aromalı hazırlayacağınız sular size gün boyu eşlik edebilir. Sofraya oturduğunuzda tabağınızı salata çeşitleri, zeytinyağlı sebzeler ve yoğurtlu mezeler ile doldurursanız gece boyu kalori karına girmiş olacaksınız. Mide doygunluğu sağlanacak ve böylece tatlı, ana yemek ya da atıştırmalık çerezlerden uzak durmuş olacaksınız" dedi.



Alkol kullanımına dikkat

Evirgen, yılbaşı yemeğiyle ilgili ise şu önerilerde bulundu:

"Yemeği yedikten sonra devam eden sohbetlere, rengarenk hazırlanmış sebzeler eşlik edebilir. Çiğ biber, havuç, domates, salatalık, haşlanmış karnabahar, brokoli, brüksel lahanası sağlıklı atıştırmalıklar olarak tercih edilebilir. Yılbaşı akşamı kaçamağın en fazla olabileceği alkol tüketimidir. Kalorisi biraz daha masum olan alkol türleri tercih edilebilir. Votka, rakı, viski gibi içecekler yerine şarap, şampanya ya da bira gibi daha düşük alkollü içecekler tercih edilebilir. Alkolün vücutta yarattığı etkiyi azaltmak için mutlaka bol su içilmelidir. Yılbaşı gecesinin sonrasında güzel ve sağlıklı bir kahvaltı ve yanında size eşlik edecek yarım greyfurtlu hazırlanmış su ile güne başlayabilirsiniz, sonrasında geceyi dengeleyebileceğiniz 1 saatlik tempolu yürüyüş ve akşamına lezzetli bir sebze yemeği ve salata ile yeni yılın ilk günü kendinize en büyük iyiliği yapmış olacaksınız."