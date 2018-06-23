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23 Haziran 2018 18:55

Yıldırım: "Milletimizin Erdoğan’a olan desteği tam"

AK Parti Aliağa İlçe Kadın Kolları Başkanı Şule Akman Yıldırım, "Halkımız boş vaatlere itibar etmiyor, milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteği tam.

Yıldırım:

23 Haziran 2018 18:55

Sahada bunu net şekilde görüyoruz" dedi.


Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Aliağa Katlı Kapalı Pazar Yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yarın yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel seçimlerinde ipi göğüsleyen isim olacağını, mecliste ise çoğunluğu sağlayacağına inandıklarını ifade etti.


Ramazan ayını da içine alan yoğun bir kampanya dönemi geçirdiklerini belirten Yıldırım, şöyle konuştu:


"Ramazan ayıyla bereketlenen yoğun bir seçim çalışmasının sonuna geldik. Sahada yoğun bir gayret içinde olarak 30 gün boyunca her gün bir ailemizin evinde sahurumuzu ve iftarımızı yaptık. Bütün mahallerimizde kapı kapı evleri dolaştık. Bizlere kapıları ile birlikte gönüllerini de açan vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Binlerce Aliağalının yüreğine dokunduk. Tek bir oy için bile tüm samimiyetimizi ve yüreğimizi ortaya koyarak gönül kazanmaya çalıştık. Halkımız boş vaatlere itibar etmiyor, milletimizin Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a olan desteği tam. Sahada bunu net şekilde görüyoruz. Onlar, Cumhurbaşkanımızı seviyor, destekliyor ve sahip çıkıyorlar. Sahada esen rüzgar çok pozitif."


Bir yanda dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın projeleriyle, vizyonuyla durduğunu diğer yanda ise mevcut yapılanları dahi yıkacağını, kazanımları kaldıracağını söyleyen muhalefet partileri olduğuna işaret eden Yıldırım, "Milletimizin bütün bunları görüyor, tartıyor ve değerlendiriyor. İnşallah yüksek bir katılımla yarın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı ilk turda yeniden seçerek mecliste de AK Parti’nin çoğunluğu sağlayacağına yürekten inanıyoruz" şeklinde konuştu.




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