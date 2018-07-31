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31 Temmuz 2018 10:11

Yıldız Tilbe Aliağa’ya geliyor

Türk pop müziğin efsane isimlerinden Yıldız Tilbe, Aliağa’ya geliyor.

Yıldız Tilbe Aliağa’ya geliyor

31 Temmuz 2018 10:11

Yıldız Tilbe, geçmişten bugüne dillere destan olan repertuvarıyla 2 Ağustos Perşembe günü saat 21.30’da Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda Aliağalılara müzik ziyafeti sunacak.


Aliağa Belediyesi’nin kültür sanat etkinlikleri kapsamında hazırlanan ‘Aliağa’da Yaz Konserleri’ Türkiye’nin sayılı besteci ve şarkı sözü yazarlarından Yıldız Tilbe ile tavan yapacak.


Gerek dillerden düşmeyen şarkıları gerekse sahne performansıyla milyonları kendine bağlayan Yıldız Tilbe, Aliağa Belediyesi’nin ‘Yaz Konserleri’ kapsamında sahne alacak. Çıkarttığı her albümde müzik piyasasını alt üst eden Yıldız Tilbe, en sevilen parçalarını Aliağalılar için seslendirecek.


Avcı Ramadan Çocuk Oyun ve Rekreasyon Alanı’nda hayranları ile buluşacak olan romantik aşk şarkılarının ünlü bestecisi Aliağalılara unutulmaz bir gece yaşatacak.




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