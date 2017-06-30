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30 Haziran 2017 09:33

Yıldızlar Çeşme’de buluşacak

Ege Bölgesinin tatil cenneti Çeşme, yaz aylarında Demet Akalın, Sertaç Ortaç gibi sanatçılara ev sahipliği yaparak, ziyaretçilere keyifli dakikalar yaşatacak.

Yıldızlar Çeşme’de buluşacak

30 Haziran 2017 09:33


Çeşme ilçesinde iki bin kişilik happy hour partileriyle Türkiye’nin gündemine oturan Tren Beach Club, deniziyle ünlü Ayayorgi Koyundaki konserleriyle tatilcilere keyifli dakikalar yaşatacak. Konserler dizisi kapsamında ünlü club, 7 Temmuz’da Demet Akalın, 14 Temmuz’da Berkay, 21 Temmuz’da Fatih Ürek ve 28 Temmuz’da ise Serdar Ortaç gibi tanınmış sanatçılara ev sahipliği yapacak. Sanatçıların şarkıları ve renkli sahne şovlarını da sergileyeceği ifade edilirken, club yaz boyunca sürpriz partilerde verecek.




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