’Yılın Annesi’ Hürtürk

Çocuklar Geleceğimizdir Derneği’nin tarihi Kemeraltı Çarşısı içinde hizmet veren Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi’ni ziyaret eden Konak Belediye Başkanı Sema Pekdaş, Neşe Can Hürtürk’ün çocukların iyi bir geleceğe sahip olması için sergilediği özverili çalışmaların takdir edildiğini belirterek, kendisini bu nedenle ’Yılın Annesi’ seçtiklerini söyledi.

Çabasıyla rol model oldu

Dernek başkanı Neşe Can Hürtürk ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Başkan Pekdaş, "Takdir edime duygusu insana iyi gelir. Neşe Can Hanım’ın çocuklar için yaptığı çabaların ne kadar değerli olduğunu biliyoruz. Risk altındaki çocukların annesi olma sıfatını kazandı. İnsanın kendi evlatlarına annelik yapması kadar, zor durumdaki çocuklara da annelik yapması değerlidir. Gönlü yüce Neşe Can Hürtürk’ü biz çok seviyoruz ve Neşe Can Hürtürkler çoğalsın istiyoruz. Bu rol model kişilerin topluma örnek olmasını diliyoruz. Bizim bu yaptığımız da bu değerli kişilerin bilinmesini sağlamak. Neşe Can Hürtürkler var oldukça bu güzellikler hiç bitmeyecek" dedi.

Her çocuk kıymetlidir

Konuşmasında, insanın sadece kendi çocuğuyla değil, risk altındaki çocuklarla da ilgilenmesi gerektiğini vurgulayan Pekdaş, “Bugün burada ‘Bakın bunu yapan insanlar var’ demek için varız. Neşe Can Hürtürk’ü verdiği emekler, göstermiş olduğu çabalar nedeniyle Konak’ta ’Yılın Annesi’ seçtik. Kendisini bir kez daha kutluyorum. İyi ki var, iyi ki varsınız" diye konuştu. ’Yılın Annesi’ seçilmekten onur duyduğunu dile getiren Neşe Can Hürtürk ise, "Biz yaptıklarımızı değil, yapamadıklarımızı görürüz. O nedenle ara sıra onaylanmak da bize iyi geliyor" diyerek Pekdaş’a teşekkür etti. Hürtürk konuşmasının sonunda Pekdaş’a üzerinde 41 adet nazar boncuğu bulunan nazarlık da hediye ederek, "Allah sizi nazardan saklasın" dedi.

Çocuklar Anneler Günü’nü kutladı

Konuşmaların ardından merkezde eğitim gören ve Barış Çocuk Orkestrası’nda yer alan kız çocukları mini bir konser verdi. Orkestranın çaldığı Onuncu Yıl ve İzmir Marşı’na Başkan Pekdaş ve salondakiler de eşlik etti. Konserin ardından Hürtürk, Başkan Pekdaş’a her yıl yüzlerce çocuğa hizmet veren merkezi gezdirdi. Çocuklar Geleceğimizdir Derneği çatısı altında hizmet veren Bizim Ev Aile Çocuk Gençlik Destek Merkezi’nde eğitim alan çocuklar Başkan Pekdaş’ı coşkuyla karşıladı. Çocuklarla birlikte pasta kesen Pekdaş, onlara okullarını ihmal etmemelerini, mutlaka okumalarını, iyi birer meslek edinmelerini ve sanatla ilgilenmelerini öğütledi. Pekdaş, çocuklara kitap ve yapboz hediye etti. Çocuklar da hediyeler için Başkan Pekdaş’a teşekkür ederek, Anneler Günü’nü kutladı.