Yiyitalp’dan sürücülere bayram uyarısı

Bayram tatillerinde kara yolu trafiğinde yoğunluğun büyük oranda arttığını ve kazalar yüzünden yolların kan gölüne dönüştüğüne dikkat çeken Başkan Salih Yiyialp , "Bayramlar, hüzünleri, acıları değil, mutluluk ve sevinçleri paylaştığımız günlerdir. Bayramda trafik kazaları yüzünden yasa bürünüp, matemi değil sevinçleri yaşamalıyız. Kurallara uyun, trafik canavarı olmayın" dedi.

“Trafik kurallarına uyalım”

Son yıllarda bayram tatillerinde kazalarda artış olduğuna işaret eden Yiyitalp şunları söyledi:

"Ülkemizde dini bayramlarda meydana gelen trafik kazalarının büyük çoğunluğu hatalı sollama nedeniyle gerçekleşiyor. Son yıllardaki Ramazan Bayramlarında yaşanan trafik kazalarında yüzlerce vatandaşımız yaşamını yitirdi, binlercesi sakat kaldı. Bayram coşkusuyla dalgın, yorgun ve uykusuz araç kullanma, aşırı hız ve mıcırlı yollardaki dikkatsizlik de kazaları artırıyor.Sürücülerimiz, uykusuz ve yorgun asla yola çıkmasın en az 3 saatte bir mola vererek araçtan inmeli, bir çeşme başında elini yüzünü yıkayıp, kendilerine gelerek daha güvenli seyahat etmelerini istiyoruz. Sürücülerimiz, yoğunlaşan bayram trafiğinde her zamankinden daha fazla dikkatli ve tedbirli araç kullanmalı, gidecekleri yere yarım saat geç gitsin. ama güvenli gitmesini istiyoruz. Hani bir söz vardır; ’Geç kaldın desinler, geçmiş olsun demesinler.’ Bizimde vatandaşlarımız geç kalanlardan olsun. Kara yolu üzerindeki yol yapım ve onarım çalışmalarına dikkat etmeliler. Bilinmelidir ki en iyi sürücü trafik kurallarına uyan sürücüdür. Trafikte hoşgörülü olmalıyız. Trafik kuralları hem kendi hem de başkalarının can ve mal güvenliği açısından hayati önem arz ediyor.”