"YKS’de tercih yaparken tuzağa düşmeyin"

Yükseköğretim Kurumu’ndan (YÖK) yapılan açıklamaya göre tercihler, 7-14 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacak. TYT puanı 150’nin altında olanlar tercih yapamayacak. Gençler, geleceklerini etkileyecek tercihler noktasında büyük heyecan yaşarken, Liderlik Okulu Kurucusu Erkut Ergenç, doğru tercih noktasında gençleri bilgilendirecek açıklamalar yaptı. Ergenç, "Üniversite sınav sonuçları açıklandı. Artık en önemli kısma gelindi. Sınava hazırlanmak, sınava girmek ve başarılı bir sonuç almak işin en önemli kısmı gibiydi gelebilir ancak aslında hayatınızı değiştirecek olan kısım bundan sonraki bölümdür. Sizler elinizden geleni yaptınız ama artık bugün olumlu taraflarını göreceğiz ve iyi bir okul iyi bir şehir iyi bir bölüm için tercih yapmalısınız. Tercih yaparken tuzağa düşmeyin. Bölümünüzü seçerken aslında hayatınızı seçiyorsunuz. Bu açıdan kendinize en uygun dalı seçmelisiniz. Öncelikle ’ben ne istiyorum, ne yapabilirim, nasıl bir hayat istiyorum’ gibi sorulara cevap bulunması lazım. Eğer öğrencilik döneminde çok sosyal bir insansanız kimya elektronik gibi bölümler size ağır gelebilir" dedi.

"Öğrenci kendini tanımalı"

Tercihlerde öğrencinin kendisini çok iyi tanıması gerektiğinin önemine dikkat çeken Ergenç, "Tercih öncesi mutlaka bölümler hakkında araştırma yapılıp bilgi edinilmeli. Üniversitedeki derslerden ziyade üniversite hayatı sizi bir yerlere getirecek. Hayatınızın şekillenmesi bu yıllarda başlayacak. Bu yüzden şehri doğru seçmek de çok önemlidir. İstediğiniz bölüm ve şehirleri arka arkaya ilk sıralara yazın" önerilerinde bulundu.

Kendi ismini taşıyan YouTube kanalında gençleri bilgilendiren Ergenç, "İstediğiniz bölümü tercih edin. Puana odaklanmayın. Puanınız yüksek bile olsa istediğiniz bölümü seçin" ifadelerini kaydetti.