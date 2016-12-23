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23 Aralık 2016 10:35

Yönetmen Hocalar 40. yılını sahnede kutladı

Yönetmen Hocalar 40. yılını sahnede kutladı

23 Aralık 2016 10:35

Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar, tiyatroda 40. yılını yine sahnede kutladı. Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gecede Hocalar’ın 40 yıllık tiyatro yaşamından kesitler sunuldu, konuşmalar yapıldı.
Karşıyaka Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Zekeriya Hocalar’ın tiyatrodaki 40. yılına özel bir gece düzenlendi. Özel olarak hazırlanan gece, Zekeriya Hocalar’ın geçmiş yıllarda sahnede oyuncu ve yönetmen olarak çekilen fotoğrafların sunumu ile başladı. Daha sonra ise eski Karşıyaka Belediyesi Başkanı Bosna Hersek Fahri Başkonsolosu Kemal Baysak, Kosova ve Makedonya’dan geceye katılan sanatçıları ile Hocalar’ı yakından tanıyan sanatçıların konuşmaları ile sürdü. Zekeriya Hocalar’ın meslek aşkının büyüklüğünü anlatan konuşmacılar, "Tiyatroda hem oyuncu, hem de yönetmen olarak büyük emekler verdi. Sanatı her zaman çok önemsedi, sanatla iç içe yaşadı. Yetiştirdiği öğrenciler arasında önemli yerlere ulaşanlar oldu. Bu başarılarının daha nice yıllarda sürmesini diliyoruz” dedi.
Karşıyaka Hikmet Şimşek Kültür Merkezinde gerçekleştirilen gecede, oyuncu ve yönetmen, eski Devlet Tiyatroları Genel Başkanı Tamer Levent’in yönetmenliğini yaptığı, savaştan kaçan bir askerin yaşadıklarını anlatan ’Domuz Ahırı’ isimli iki kişilik oyunda sahne aldı. Yıllardır yönetmenlik yapan Zekeriya Hocalar, sahnedeki performansı nedeniyle salonu dolduran tiyatro severler tarafından ayakta alkışlandı.



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