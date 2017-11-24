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24 Kasım 2017 11:10

Yöresel yemekler turizme de katkı sağlıyor

İtalyan Mutfak Kültür Gününe konuk olan Dr.

Yöresel yemekler turizme de katkı sağlıyor

24 Kasım 2017 11:10

ssa Federica Ilaria Fornaciari, ’Dijital Alanda Yemek İletişimi’ hakkında bilgi verirken, son yıllarda yemeklerin sosyal medyada paylaşıldığını ifade eden Fornaciari, yemeklerin bölgelerin tanıtımına da katkı yaptığını söyledi.


Dr.ssa Federica Ilaria Fornaciari, İtalyan Konsolosluğu ve İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü işbirliğiyle gerçekleştirilen programa katıldı. Fornaciari, yöresel yemeklerin kentlerin tanıtımında önemli bir etken olduğunu belirterek, baz bilgiler aktardı. Yemeklerin bölgelerin tanıtımına da katkı yaptığını ifade ederek ’Dijital Alanda Yemek İletişimi’ hakkında bilgi veren Fornaciari, "Turistler seyahate c¸ıkmadan o¨nce gidecekleri bölgedeki yo¨resel yemekler hakkında bilgi ediniyor. Özellikle gidilen bölgeye has yiyecek ve ic¸eceklerin paylas¸ımını da sosyal mecralardan yapmaktan hos¸lanıyor ve bu paylaşımla çevrelerindeki insanları bilgilendiriyorlar. Paylas¸ımla da farklı bir bo¨lgede oldugˆunu, digˆer insanların bilmedikleri ve go¨rmedikleri bir deneyimi yas¸adıklarını gösteriyorlar. Bu sayede yemek ile iletişime geçiyoruz. Yemekler, o bölgenin tanıtımına katkıda bulunuyor” dedi.


Yemek görsellerinin paylaşımının destinasyon seçimininde etkili olduğunu belirten Fornaciari, gıda harcamalarının da bir ülkenin ekonomisi hakkında ipuçları verdiğini söyledi.


Etkinlik kapsamında ayrıca, Roma Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Fabio Bruni, “Fizik Laboratuvarı olarak Mutfak” konulu sunum yaptı. İEÜ Mutfak Sanatları ve Yönetimi Bölümü öğrencileri de İtalyan Şef Eugenio Boer ile Gelenek ve Yenilik, Makarna Atölyesine katıldı ve İtalyan makarnasını ustalarından öğrendi.




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