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01 Ocak 2017 17:12

Yorgancılar’dan birlik vurgusu

Yorgancılar’dan birlik vurgusu

01 Ocak 2017 17:12

İstanbul’daki terör saldırısına ilişkin yazılı açıklama yapan Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, "Bu saldırı karşısında siyasetteki birliktelik; halkımızın da birliğe, beraberliğe olan yaklaşımını, inancını güçlendirecektir. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara, bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabımız bu olmalıdır" dedi.

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, yeni yıl coşkusunun yaşandığı günün ilk saatlerinde İstanbul’da gerçekleşen terör saldırısı ile ilgili yaptığı açıklamada terörün vahşi ve acımasız yüzünü bir kez daha gösterdiğini belirterek, “İyi dileklerle yeni yıl kutlaması yapan masum insanları vahşi, hain bir saldırıyla katleden kalleş terörü lanetliyorum. Kahrolsun bu illet. Vahşi terör saldırısında şehit düşen polisimiz ve hayatını kaybeden masum vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.

"En güzel cevap birliktelik"
Ülkemizin çok boyutlu ve çok taraflı bir saldırı altında olduğunu kaydeden Yorgancılar, dünyanın en stratejik coğrafyalarından birinde bulunan Türkiye’nin çok farklı amaçlar ve çıkarların çatıştığı Ortadoğu bataklığına uzun bir süredir sürüklenmek istendiğine dikkat çekerek, “Yeni yılın ilk gününde gerçekleştirilen bu hain terör saldırısı da gösteriyor ki siyaset üstü bir yaklaşımın zorunlu olduğu bir dönemden geçmekteyiz. Direkt yaşam tarzını hedef alan bu saldırı karşısında siyasetteki birliktelik; halkımızın da birliğe, beraberliğe olan yaklaşımını, inancını güçlendirecektir. Ülkemiz üzerinde oynanmak istenen oyunlara, bizi bölmek isteyenlere en güzel cevabımız bu olmalıdır” ifadelerini kullandı.



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