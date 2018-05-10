Yörükler Ahmetli’de diz vurdu

sü Ahmetli Mahallesi’nde gerçekleştirildi.

Ara ara düşen sağanak yağmurdan dolayı mesire alanında yapılamayan şenliğe katılım yine de yoğun oldu. Şenlik mesire alanı yerine üstü kapalı olan sebze hali binasında gerçekleştirildi.

Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez , başkan yardımcıları ve dernek yöneticilerinin hazır bulunduğu şenliğe, diğer il ve ilçelerden de Yörük dernekleri katıldı.

Kortej yürüyüşüyle başlayan şenliğe davul ve zurnalar eşlik etti. Etkinlik alanında yerini alan konuklar sergilenen halk oyunlarını izleyip yerel sanatçıların konserlerini dinlediler. Yörüklerin toplu halde oynadıkları çeşitli yörelere ait zeybek oyunları özellikle büyük beğeni topladı. Şenliğe katılan konuklara ücretsiz olarak keşkek ve gözleme dağıtıldı. Neslihan Yılmaz, Şevki Ünlü ve Zeynep Yılmaz gibi yerel sanatçıların sesleriyle renklendirdiği şenlik ,yöresel halk oyunlarıyla sona erdi.

“Özümüzü koruyarak önümüze bakacağız”

Şenliğin açılış konuşmasını gerçekleştiren Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez günümüz dünyasında büyük değişimler yaşanmasına paralel olarak toplumların kendi öz değerlerini koruma çabasına girdiklerini ifade ederek “İnsanların binlerce yıl önce yerleşik hayata geçtikleri, medeniyetler inşa etmeye başladıkları topraklar üzerinde bulunuyoruz. Anadolu insanının ve kültürünün dünyaya misal olacak değerleri var. Bu değerler Yörük Kültürü’nde bugün de yaşıyor. Misafirperverlik, hoşgörü, yardımlaşma, dayanışma gibi bizi biz yapan öz değerlerimizi koruyup önümüze bakmamız gerekiyor. Torbalı Belediyesi olarak değerlerimizi yaşatma çabamız sürecek” dedi.