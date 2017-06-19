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19 Haziran 2017 11:12

Yüksekova uçağında müzik resitali

Yüksekova’dan Ankara’ya havalanan uçağa elindeki saksafonla binen bir müzik öğretmeni, kaptan, hostes ve yolcuların isteğini kırmayarak mini bir konser verdi.

Yüksekova uçağında müzik resitali

19 Haziran 2017 11:12

Yol boyunca değişik türden parçalar çalan ve müzik resitali yaşatan öğretmen büyük alkış aldı.


Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde yaşayan ve Yüksekova TOKİ Anadolu Lisesinde müzik öğretmenliği yapan Ahmet Soylu, okullar kapanınca Yüksekova-Ankara uçağından bilet aldı. Anadolu Jet’in saat 14.00’de hareket edecek olan uçağına elindeki saksafonla binen Soylu, hostesler ve kaptanın dikkatini çekti. Kaptan ve hosteslerle sohbet eden öğretmen Soylu, ‘Uçakta çalabilir misiniz?’ sorusunu yanıtsız bırakmadı ve bu teklifi kabul etti. Uçak, daha sonrada pistten Ankara’ya gitmek üzere havalandı. Müzik öğretmeni, bir müddet sonra müzik aletini eline alarak çalmaya başladı.



Yolcular da şaşırdı


Elindeki Saksafonla adeta mini bir konser veren Ahmet Soylu, değişik türden tanınmış sanatçıların parçalarından çaldı. Uçakta yaşanan bu olayda herkesi şaşırttı. Yolcuların tüm dikkati de bir anda Soylu’ya yöneldi. Soylu, yaklaşık 2 saatlik süre boyunca yolculara keyifli dakikalar yaşattı. Yaşanan bu anlar da bir cep telefonu kamerasına kaydedildi.


İHA’nın ulaştığı Soylu, iki yıldır Yüksekova’da görev yaptığını söyledi. Soylu, “Tüm öğretmenlerle beraber uçağa bindik. Çok sayıda vatandaşta vardı. Asker ve poliste vardı. Uçağa binerken kaptan ve hostesler elimdeki müzik aleti olan saksafonu gördü. Bu durum dikkatlerini çekti. Daha sonra uçak havalandı. Bir müddet sonra hostesler yanımıza geldi. Yarım saatlik bir konser verdim. Güzel bir yolculuk oldu” dedi.




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