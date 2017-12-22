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22 Aralık 2017 12:48

Yunan adalarına geçmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı

İzmir’in Çeşme ilçesinde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen toplam 51 kaçak göçmen bindikleri lastik botun içerisinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Yunan adalarına geçmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı

22 Aralık 2017 12:48


Kış aylarının gelmesiyle yeniden kaçak yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de gerçekleşen olayda, 20 Aralık gecesi saat 03.30 sıralarında Uçburun önlerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, tespit edilen lastik botu durdurdu. Botun içerisinde 10’u çocuk olmak üzere 34 Suriye, 6 Orta Afrika, 3 Eritre, 2 Kongo, 1 Somali, 2 Angola, 1 Senegal, 1 Mali ve 1 Polonya uyruklu toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, göçmenlere ısınmaları için battaniye ve sıcak yiyecek verdikten sonra işlemlerini tamamlayıp gerekli yerlere sevk etti.




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