Yunan adalarına geçmek isteyen 51 kaçak göçmen yakalandı

Kış aylarının gelmesiyle yeniden kaçak yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan kaçak göçmenler, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı. İzmir’in turistik ilçesi Çeşme’de gerçekleşen olayda, 20 Aralık gecesi saat 03.30 sıralarında Uçburun önlerinde devriye görevi yapan Sahil Güvenlik botu, tespit edilen lastik botu durdurdu. Botun içerisinde 10’u çocuk olmak üzere 34 Suriye, 6 Orta Afrika, 3 Eritre, 2 Kongo, 1 Somali, 2 Angola, 1 Senegal, 1 Mali ve 1 Polonya uyruklu toplam 51 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipler, göçmenlere ısınmaları için battaniye ve sıcak yiyecek verdikten sonra işlemlerini tamamlayıp gerekli yerlere sevk etti.