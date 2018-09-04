Yunan Bakan F-16’ları işaret edince Bakan Çavuşoğlu:

yıldönümü için havalanan F-16 uçaklarının sesleri bina yakınlarından da duyuldu. Konak Bakan Nikos Kocias, F-16’ları elleriyle göstermesi üzerine Çavuşoğlu, "Bizi hedef almıyorlar endişelenmeyin" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocias, Yunanistan’ın yenilenen İzmir Başkonsolosluğu binasının açılış törenine katıldı. İki bakanın konuşması sırasında ilginç anlar da yaşandı. İzmir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 96. yıldönümü için 9 Eylül’de gösteri yapacak Solo Türk uçaklarının prova uçuşlarından gelen sesler de konsolosluk binasının içerisinden duyuldu. Konuk Bakanın uçak sesleri üzerine parmağıyla havayı işaret etmesi üzerine Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu devreye girdi ve Nikos Kocias’ı sakinleştirdi. Sesler üzerine Çavuşoğlu gülümseyerek endişelenecek bir durum olmadığını belirtti ve "Bizi hedef almıyorlar endişelenmeyin" dedi.