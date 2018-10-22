Yürek sızlatan görüntüye hayvanseverden çağrı: "Ne olur yardım edin"

İzmir'de yaşayan Nurcan Özbakır, kendisini 8 yıldır kedi ve köpeklerin bakımını adarken, genç kadın tedavi edilmesi gereken ve durumu ağır olan bir köpek için hayvanseverlere çağrı yaptı. Durumu yürekleri sızlatan köpek için yardım isteyen Özbakır, "Bu köpeğimizin yaşaması için acilen klinikte yatması gerekiyor. İmkanlarım maalesef yetmiyor. Hayvansever vatandaşlarımızdan bu köpeğimizin iyileşmesi için yardımlarını bekliyorum" dedi.

İzmirli Nurcan Özbakır, sokak hayvanlarına olan desteğiyle adeta insanlık dersi veriyor. Şu an 100'e yakın hayvanın bakımını üstlenen Özbakır, son 8 yıldır hayatını adeta sokak hayvanlarına adadı. Sokakta bulduğu kedilerin mama ve bakımını üstlenen, onların yanından bir an olsun bile ayrılmayan Özbakır, hayvanların tüm ihtiyaçları için seferber olurken, yürekleri sızlatan bir köpeğin görüntüsüyle hayvanseverlere çağrı yaptı.

"Köpeğin klinikte yatması gerekiyor, yardım edin"

Hastalığından dolayı sürekli uyutulan ve yürüyemeyen bir köpek için çağrı yapan Özbakır, köpeğin tedavisinin ağır olduğunu ve klinikte yatması gerektiğini belirtti. Özbakır, "Bu köpeğimizin yaşaması için acilen klinikte yatması gerekiyor. İmkanlarım maalesef yetmiyor. Hayvansever vatandaşlarımızdan bu köpeğimizin iyileşmesi için yardımlarını bekliyorum. Ne olur yardım edin" dedi.

Özbakır ayrıca diğer hayvanlar içinde mama desteği beklediğini ve yardım yapmak isteyenlerin 05325851118 numaralı cep telefonundan ulaşabileceğini ifade etti.