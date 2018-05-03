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03 Mayıs 2018 14:50

Yuttuğu oyuncak ile 6 ay yaşadı

İzmir’in Tire ilçesinde bir bebek yuttuğu oyuncak parçasıyla 6 ay boyunca yaşadı.

Yuttuğu oyuncak ile 6 ay yaşadı

03 Mayıs 2018 14:50

Rahatsızlanınca ailesinin hastane hastane gezdirdiği bebeğin yuttuğu oyuncak, yapılan operasyonla alındı.


Sevgi ve Bayram Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülvahap Albayrak, 6 ay önce kardeşleriyle birlikte evde oyuncaklarla oynarken bir lego parçasını yuttu. Nefes hareketleri değişen minik bebeği ailesi Tire Devlet Hastanesine götürdü. Tire’deki doktorlar daha detaylı inceleme yapılması için minik Abdülvahap’ı Ege Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Burada yapılan araştırmada doktorlar bebeğin içindeki oyuncak parçasını göremedi. Nefes almakta zorlanan ve hırıltılar çıkaran çocuklarını 6 ay boyunca hastane hastane gezdiren aile, ardından yeniden Ege Üniversitesi Hastanesinin yolunu tuttu. Prof. Dr. Figen Gülen, yaptığı muayenede minik Abdülvahap’ın içinde oyuncak parçası olduğunu belirledi. Hastanede yapılan operasyonla minik bebeğin içindeki oyuncak parçası çıkarıldı. 6 aylıkken yuttuğu oyuncaktan 1 yaşında kurtulan minik Abdülvahap’ın sağlığına kavuştuğu öğrenildi.




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