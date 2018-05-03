Yuttuğu oyuncak ile 6 ay yaşadı

Rahatsızlanınca ailesinin hastane hastane gezdirdiği bebeğin yuttuğu oyuncak, yapılan operasyonla alındı.

Sevgi ve Bayram Albayrak çiftinin 3 çocuğundan en küçüğü olan Abdülvahap Albayrak, 6 ay önce kardeşleriyle birlikte evde oyuncaklarla oynarken bir lego parçasını yuttu. Nefes hareketleri değişen minik bebeği ailesi Tire Devlet Hastanesine götürdü. Tire’deki doktorlar daha detaylı inceleme yapılması için minik Abdülvahap’ı Ege Üniversitesi Hastanesine sevk etti. Burada yapılan araştırmada doktorlar bebeğin içindeki oyuncak parçasını göremedi. Nefes almakta zorlanan ve hırıltılar çıkaran çocuklarını 6 ay boyunca hastane hastane gezdiren aile, ardından yeniden Ege Üniversitesi Hastanesinin yolunu tuttu. Prof. Dr. Figen Gülen, yaptığı muayenede minik Abdülvahap’ın içinde oyuncak parçası olduğunu belirledi. Hastanede yapılan operasyonla minik bebeğin içindeki oyuncak parçası çıkarıldı. 6 aylıkken yuttuğu oyuncaktan 1 yaşında kurtulan minik Abdülvahap’ın sağlığına kavuştuğu öğrenildi.